De nouveaux emballages carboneutres pour le lait nordique de Nutrinor

La coopérative Nutrinor, dont le siège social est situé à Saint-Bruno, lance un nouvel emballage pour ses formats d’un litre et de deux litres de sa marque Lait nordique.

L’entreprise se targue de devenir la première laiterie québécoise à opter pour des emballages carboneutres.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi, Nutrinor a levé le voir sur ses nouveaux cartons, produits avec de la matière provenant de forêts certifiées et fabriqués grâce à une méthode permettant de réduire de moitié l’émission de gaz à effet de serre. Les emballages seront fabriqués par Elopak.

La coopérative Nutrinor s’implique dans la lutte aux changements climatiques. Grâce à ses nouveaux emballages carboneutres et au transport carbocompensé pour ses formats de lait 2 litres et 1 litre, elle réduit son empreinte carbone et contribue à répondre aux attentes des consommateurs en matière de consommation responsable , peut-on lire dans un communiqué diffusé par la coopérative qui regroupe 1051 producteurs agricoles de la région.

De plus, Nutrinor versera une compensation en crédits carbone certifiés pour atteindre la carboneutralité des emballages. Elle devient la première laiterie canadienne à carbocompenser le transport de ses produits.

Nutrinor est un joueur important et un acteur de changement dans le domaine agroalimentaire. Nos emballages carboneutres représentent une option concrète pour les consommateurs qui cherchent à améliorer leur empreinte sociale et environnementale [...]. C’est une proposition unique dans les laits de consommation au Canada , a déclaré le chef de la direction, Michael Norman.

Avec Catherine Paradis et Mélissa Paradis