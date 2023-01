Une épave apparaît puis disparaît sur une plage de North Rustico

Brendon Peters, qui vit près de la plage, se souvient de la dernière fois que les restes étaient visibles.

Mon frère s’y est intéressé. Il a fait des recherches et a convaincu des gens de venir y jeter un œil. Ils sont revenus et nous ont dit qu’il s’agissait d’une goélette qui s’était échouée ici en 1879. La bateau s’appelait le Carrie F. Butler et transportait 300 barils de maquereaux , raconte Brendon Peters.

Brendon Peters, qui habite près de la plage de North Rustico à l'Île-du-Prince-Édouard, a fait des recherches sur l'épave qui a réapparu sur la plage. Photo : (CBC) / Shane Hennessey

Quand l’épave a refait son apparition peu après Noël, Brendon Peters a repris ses recherches. Il a trouvé des articles publiés à l’époque dans le Charlottetown Examiner. La goélette venait de Gloucester dans le Massachusetts.

Une ou deux semaines après le naufrage, le capitaine ou le propriétaire du navire avaient organisé une vente aux enchères à même la plage. La marchandise et tout ce qui se trouvait à bord avait été vendu , précise M. Peters.

L'épave disparaît à nouveau

Lors de ces dernières promenades sur la plage, il a remarqué que l’épave disparaît à nouveau dans le sable, comme cela s’est produit il y a une dizaine d’années. À l’heure actuelle, on aperçoit seulement la proue, mais si vous étiez venus le 26 décembre, vous auriez vu l’ensemble de l’épave.

Le coordinateur des programmes et de l’éducation au musée et la fondation pour le patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard, Jason MacNeil, explique que les gens des Maritimes ont une relation particulière avec l’océan et les naufrages.

Il a sa propre histoire avec un naufrage à l’Île. En 2007, une épave détruite lors de la tempête Yankee Gale de 1851 était réapparue sur une plage près de French River. On était allés voir l’épave. Elle se trouvait sur le sable. Quand on est revenus pour la récupérer, elle était complètement ensablée. Donc, on a dû passer trois semaines à la déterrer.

Selon lui, le fait que les épaves apparaissent et disparaissent ajoute à leur mystère.