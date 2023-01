Des gens cherchent toujours un homme de 65 ans porté disparu à Thunder Bay

La famille d'un homme de 65 ans porté disparu à Thunder Bay depuis plus d'un mois demande aux gens d’être à l’affût lors de leurs déplacements dans la ville.

Joseph Alexander Lawson a été vu pour la dernière fois le 27 novembre sur la rue Madeline, dans le secteur Grandview.

Cependant, le fils de M. Lawson, Chris Lawson, affirme que son père se déplaçait dans toute la ville.

Chris Lawson est à Thunder Bay avec un groupe de la Première Nation du Lac Seul pour aider dans les recherches.

Il aime marcher. C'était quelque chose qu'il faisait tout seul, marcher très souvent , dit-il.

M. Lawson affirme que le groupe a envoyé de l’information dans plusieurs secteurs du Nord-Ouest, en particulier la région de Sioux Lookout, Mishkeegogamang et Pickle Lake.

Ce sont aussi des endroits où nous pensons qu'il pourrait éventuellement se présenter.

Chris Lawson indique qu'en plus des bénévoles du Lac Seul, un groupe est venu de la Première Nation Mishkeegogamang pour aider à la recherche. Il souligne que son père est un membre du Lac Seul, mais a grandi dans la région de Mishkeegogamang.

Joseph Alexander Lawson, 65 ans, a été vu pour la dernière fois le 27 novembre dans le secteur Grandview à Thunder Bay. Photo : Avec la permission du Service de police de Thunder Bay.

Des bénévoles de Thunder Bay apportent également leur aide.

Lundi, les recherches se sont concentrées sur le côté nord de la ville, des bénévoles distribuant des dépliants avec la photo d’Alex Lawson.

La police poursuit également ses recherches. Un porte-parole du service de police de Thunder Bay indique que l'unité d’urgence, l'unité canine et un drone ont été impliqués.

Le message pour les gens de la ville est d'aider à retrouver Alex, d'aider à retrouver notre père , affirme Chris Lawson.

Si vous voyez Alex... nous vous demandons de rester avec lui et d'appeler le 911 ou la police de Thunder Bay.

Chris Lawson a également un message pour son père : Reviens à la maison .

Nous l'aimons. Nous nous soucions de lui, nous pensons à lui et nous voulons juste qu'il soit sain et sauf et qu'il rentre à la maison.

Alex Lawson est décrit comme un homme autochtone, mesurant environ un mètre soixante-dix et de corpulence moyenne.

Il a de longs cheveux gris raides et des yeux bruns, et a été vu pour la dernière fois portant une casquette de baseball noire, un manteau North Face de couleur pâle, un jean bleu et des chaussures noires.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police ou Échec au crime.

Avec les informations de CBC