L’ex-DG de la STS saura bientôt si sa cause est retenue par le Tribunal du travail

Jean-Luc Roberge a été congédié par la STS en mai 2022. Il avait précédemment été suspendu avec solde à la suite du dépôt d’un rapport touffu de la vérificatrice générale de Saguenay. Dans ce rapport, Sylvie Jean avait décelé des lacunes majeures en matière de gestion de l’organisme et de la flotte de véhicules.

L’ancien directeur général a contesté son congédiement et sa cause a été entendue par une juge du TAT le 18 octobre dernier. Le procureur de la STS, Félix-Antoine Michaud, a contesté la légalité de la plainte de Jean-Luc Roberge pour une question de délais, puisque celle-ci a été déposée plus de 30 jours après le congédiement.

L’avocat de M. Roberge, René Delorme, a pour sa part fait valoir que son client a dû se dénicher un nouveau procureur au pied levé, à la suite d’un désistement.

Lors de l’audience du 18 octobre, la juge Caroline Gagnon a indiqué qu’elle se donnait quelques semaines avant de déterminer si elle entendrait ou non la cause sur le fond. Elle dispose d’un délai de trois mois et devra donc faire part de sa décision au plus tard le 17 janvier.

Si la cause est retenue, plusieurs audiences sont à prévoir.