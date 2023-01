Les sages-femmes maintenant les bienvenues à l’hôpital de Shawinigan

Les personnes qui sont suivies par des sages-femmes peuvent maintenant accoucher à l’hôpital du Centre-de-la-Mauricie à Shawinigan, si elles le souhaitent. En Mauricie et au Centre-du-Québec, cette option était déjà disponible à l’hôpital Sainte-Croix de Drummondville, au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières ainsi qu’à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska de Victoriaville.

Ce service est en place depuis le 12 décembre à Shawinigan, a indiqué mardi le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), par voie de communiqué.

Les autorités de la santé affirment qu’elles répondent ainsi à un besoin formulé par les femmes de la région . Je me réjouis que plus de femmes puissent choisir qui les accompagne pour leur suivi de grossesse et dans quel milieu elles souhaitent accoucher , écrit la responsable des services de sage-femme du CIUSSS MCQ , Marie-Ève St-Laurent.

Le CIUSSS MCQ affirme que la sage-femme s’occupe de l’accouchement à l'hôpital, mais que si une complication survient ou si la femme désire une péridurale, un transfert de soins vers l’équipe médicale de l’hôpital sera fait .

En plus de pouvoir accoucher dans quatre hôpitaux du territoire, les personnes enceintes qui sont accompagnées par une sage-femme ont aussi toujours l’option d’accoucher à leur domicile ou à la Maison de naissance de la Rivière à Nicolet. Les femmes qui souhaitent avoir un suivi avec une sage-femme doivent communiquer avec la Maison de naissance de la Rivière.

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) est le seul établissement à offrir le programme de baccalauréat en pratique sage-femme dans la province.