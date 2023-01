Cybersécurité : le potentiel sans frontières de Gatineau

Les statistiques disent qu’avec votre téléphone intelligent uniquement, vous utilisez des applications spatiales 50 fois par jour , lance Pascal Rogiest, directeur de la stratégie et de la cybersécurité pour le Groupe RHEA.

Sans équivoque, il ajoute qu’on ne peut plus s’affranchir de ces outils numériques, qui sont plus que jamais dans la mire des cybercriminels.

Les bureaux du groupe RHEA à Gatineau Photo : Radio-Canada

La société belge, qui a pignon sur rue dans le Vieux-Hull, à Gatineau, fait partie des entreprises qui luttent contre les cyberattaques.

Le défi est de taille. Après seulement une année de pandémie, le Centre canadien de cybersécurité estimait que les cyberattaques avaient plus que doublé dans le monde. Les cibles sont multiples, allant des citoyens aux infrastructures critiques comme la défense, le transport, l’énergie et la santé.

Des organisations comme la Société des transports de l’Outaouais, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario et Affaires mondiales Canada ont été victimes de rançongiciels, tout comme plus de 200 autres au pays, selon les plus récentes données en 2021.

Le coût moyen de ces cyberattaques est estimé à plus de six millions de dollars.

La rive gatinoise vue d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Christian Patry

Bien que discrète, l’industrie qui protège la population canadienne de ces menaces est très présente le long de la rivière des Outaouais.

Ça bouge très rapidement. On estime que, dans la grande région de la capitale fédérale, il y a de 85 à 90 entreprises de cybersécurité, et plusieurs naissent chaque mois , détaille Antoine Normand, président d'In-Sec-M, la grappe canadienne de l’industrie de la cybersécurité basée à Gatineau. Cela représente une entreprise sur quatre au pays.

Le fondateur et patron de BlueBear, une entreprise qui collabore avec les services policiers pour traiter d’énormes quantités d’images et de vidéos confisquées, est l'un de ceux qui veulent faire de Gatineau une plaque tournante en matière de cybersécurité au Canada.

On a des entreprises qui déménagent ici et qui viennent de la France, des États-Unis, d’autres qui partent de Toronto et qui s’installent chez nous parce qu’il y a un marché, il y a de l'innovation et parce que c’est plus facile ici de recruter des programmeurs, des ingénieurs et des talents.

Cette main-d'œuvre est très convoitée.

« Si on regarde globalement, on parle d'un million de postes pour lesquels on recherche des candidats partout dans le monde. La demande est extrême. » — Une citation de Daniel Giasson, directeur des services et solutions de sécurité, Groupe RHEA

Daniel Giasson, directeur des services et solutions de sécurité au Groupe RHEA Photo : Radio-Canada

Sa propre entreprise cherche à embaucher des centaines de personnes dans les années à venir, dont une partie pour le bureau de Gatineau.

En cybersécurité, c’est encore plus criant parce que c’est un domaine d’expertise qu’on peut considérer comme relativement nouveau et dans lequel il y a des universités qui offrent des programmes, mais c’est un peu comme dans le domaine de la santé : les professionnels ne sortent pas assez rapidement pour répondre à la demande.

L’inévitable croissance par l’international

Antoine Normand, de la grappe de recherche In-Sec-M, est catégorique : la croissance de Gatineau comme pôle de cybersécurité passera par l’ouverture sur le monde.

Antoine Normand, président d'In-Sec-M et de BlueBear (archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Le marché canadien est beaucoup trop petit avec nos presque 40 millions d’habitants, explique M. Normand. Le marché est aux États-Unis, en Europe, ailleurs à l'international et on a des entreprises innovantes qui ont les capacités d’atteindre ces marchés.

L’Outaouais attire aussi l’attention d’investisseurs étrangers grâce à sa proximité avec les ministères fédéraux, ses institutions d’enseignement et la présence d’organismes indépendants comme le Laboratoire d’identité numérique du Canada et Cilex, un incubateur-accélérateur en innovation technologique.

Rencontré au siège social du Groupe RHEA situé à Wavre, en Belgique, Pascal Rogiest voit d’ailleurs un potentiel qui n’attend qu’à se développer à Gatineau.

Pascal Rogiest, directeur de la stratégie et de la cybersécurité pour le Groupe RHEA Photo : Radio-Canada

C’est en créant un écosystème de cybersécurité à Gatineau, comprenant les différents acteurs, qu’ils soient publics, institutionnels ou industriels, qu’on arrive à créer une masse critique, à attirer ces talents au Québec et à les garder.

Des écosystèmes comme il en existe déjà plusieurs en Europe.

Louvain-la-Neuve, en Belgique Photo : Radio-Canada

À quelques dizaines de kilomètres de Wavre, dans la ville universitaire de Louvain-la-Neuve, le professeur Axel Legay a vu naître plusieurs pôles régionaux desquels pourrait s’inspirer Gatineau.

En France, la région de Bretagne s’est regroupée autour d’une seule unité et a pu parler à la région parisienne. On voit l’Université du Luxembourg englober tous ses chercheurs et toutes ses entreprises au sein d’un même endroit.

Ces pôles régionaux ont en commun de fournir de la main-d'œuvre spécialisée et d’attirer des entreprises innovantes.

Et pas que des grosses entreprises! s’exclame le professeur Legay. Parfois, il s'agit de plus petites. Donc parfois, être dans une ville de taille moyenne comme Gatineau, ce n’est pas une mauvaise nouvelle par rapport à une ville comme New York. C’est même plutôt une bonne nouvelle.

Axel Legay, professeur à l'Université catholique de Louvain Photo : Radio-Canada

Enfin, il considère que l’élément qui a l'impact le plus déterminant est l’appui des gouvernements.

Il faut parler aux politiques pour changer les choses. Si vous avez ces trois ingrédients [avec les institutions universitaires et les entreprises] dans un périmètre on va dire assez petit, avec pas trop d’histoires, alors vous pouvez faire de grandes choses!

À Gatineau, la mairesse France Bélisle a fait de la consolidation d’une zone d’innovation en cybersécurité une de ses priorités.

C’est aussi le cas du ministère québécois de la Cybersécurité et du Numérique, mais le milieu en Outaouais attend toujours un engagement concret et spécifique.

Des investissements, il en faudra beaucoup, publics comme privés, conclut Antoine Normand.

On parle déjà d’investissements de dizaines et de dizaines de millions de dollars, si ce n’est pas dans les centaines de millions, donc ce n’est pas de la fantaisie de penser que ce sera dans les milliards au cours de la prochaine décennie.