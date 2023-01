Sophie Brochu démissionne de son poste de PDG d’Hydro-Québec

La présidente et directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, a annoncé mardi qu'elle quittera ses fonctions le 11 avril prochain. Mme Brochu a envoyé une note à l'ensemble des employés de la société d'État, les informant de sa décision.

Les employés de la société d'État ont été convoqués pour une rencontre à 13 h 30.

Sophie Brochu avait pris les commandes d'Hydro-Québec en avril 2020, en pleine pandémie de COVID-19.

La situation économique et sociale était hautement préoccupante et je me suis sentie interpellée, écrit-elle dans la note adressée aux employés. J’ai humblement pensé que je pouvais servir le Québec, qui traversait alors une période de turbulence.

Dans la lettre envoyée aux employés, ainsi que dans le communiqué de la société d'État, Mme Brochu n'a pas précisé les raisons de son départ.

Le tumulte lié à la pandémie est en grande partie derrière nous et Hydro-Québec se trouve aujourd'hui en bonne posture, écrit-elle. Nous nous sommes dotés d'un plan stratégique qui trace la voie de la transition énergétique du Québec et la situation financière de l'entreprise est excellente.

« Le moment est venu de passer le flambeau. » — Une citation de Sophie Brochu, annonçant sa démission

En vertu de la Loi sur Hydro-Québec, la nomination du PDG d'Hydro-Québec doit faire l'objet d'une décision du Conseil des ministres.

Sur Twitter, le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, a remercié Sophie Brochu en ces mots : tu es une leader naturelle et dynamique, une inspiration pour plusieurs. Merci pour ta contribution au secteur public .

Les tensions entre le gouvernement du Québec et Mme Brochu avaient fait l'objet de fuites dans les médias en octobre dernier. Des dissensions entre la dirigeante d'Hydro-Québec et le ministre Fitzgibbon seraient survenues en lien avec l'approbation de grands projets industriels qui seraient contraires aux objectifs gouvernementaux du Québec. Le ministre Fitzgibbon avait nié avoir des relations tendues avec Mme Brochu.

Peu après l'élection provinciale, qui a reporté la Coalition avenir Québec (CAQ) au pouvoir, l'automne dernier, le premier ministre François Legault avait tendu la main à Sophie Brochu, selon des informations qui avaient émané d'un courriel interne à Hydro-Québec.

Mme Brochu avait alors confirmé à ses employés son intention de demeurer en poste. Mais, du même souffle, elle avait reconnu s'être posé des questions sur la gouvernance .

Dans la foulée de la nomination de son conseil des ministres, François Legault avait créé un Comité sur la transition énergétique et l'économie, comité qu'il préside lui-même. Mme Brochu avait salué cette initiative.

M. Legault n'a pas encore réagi au départ de Sophie Brochu, mardi.

Avant de faire le saut à Hydro-Québec, Sophie Brochu avait dirigé Gaz Métro, aujourd'hui Énergir.