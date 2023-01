Des excuses du CN après qu’un train a bloqué la circulation dans la ville de Regina

Le Canadien National (CN) a présenté ses excuses après qu'un de ses trains se soit arrêté au centre-ville de Regina vendredi soir, bloquant la circulation dans une grande partie de la ville pendant plus d'une heure. Selon le CN, des piétons qui grimpaient sur le train ont prolongé les embouteillages.

Le train sortait de la ville lorsqu'il a dû s'arrêter pour des raisons opérationnelles , a déclaré un porte-parole du CN dans un courriel adressé à CBC/Radio-Canada.

C'est alors que les piétons ont commencé à ignorer les bras de sécurité qui séparent la circulation des voies ferrées et à grimper sur les wagons pour poursuivre leur chemin, a ajouté le porte-parole.

La compagnie ferroviaire a dû s'assurer que personne ne se trouvait dans le train ou sur les voies avant qu'il ne puisse repartir, ce qui a prolongé le retard, ont-ils affirmé.

Le CN tient à s'excuser pour les inconvénients que cela a pu causer , ont-ils ajouté.

Le train a bloqué une bonne partie de la ville, y compris deux des principales artères, les rues Albert et Broad. Peu avant 17 h 30 heure locale, le Service de police de Regina a reçu une demande d'aide de la part de la compagnie à propos de piétons traversant le train, selon un porte-parole de la police.

Une voiture de patrouille a été par la suite envoyée à l'angle de la rue Albert et de la 1re Avenue et les agents ont ainsi pu éloigner les piétons des voies, a affirmé la police. Le train a finalement pu redémarrer vers 18 h 30, après confirmation que tous les croisements à travers Regina étaient libres et que le train pouvait poursuivre sa route en toute sécurité, a poursuivi le porte-parole.

Le Service de police de Regina a affirmé comprendre les frustrations dues à ce retard, mais a ajouté que cela a permis d'éviter que des personnes soient tuées à cause de leur propre impatience.

Depuis plusieurs années, la Ville se penche sur les embouteillages souvent endurés par les résidents en raison des voies ferrées qui traversent la ville.

En 2018 notamment, un convoi a été bloqué pendant une heure et demie dans le quartier d'Eastview. La même année, l'ancien maire Michael Fougere proposait que la Ville envisage de déplacer les voies ferrées de Ring Road.

Une étude de faisabilité a été réalisée en 2019 et le conseil municipal a finalement voté en faveur du déplacement des voies.

En avril dernier, la Ville a engagé la société Stantec Consulting pour explorer la conception et le coût d’avant-projet du déplacement des voies ferrées traversant Ring Road, selon un communiqué de la Ville.

Un rapport de recommandation devrait être remis au conseil municipal dans le courant de l'année, indique le communiqué.

Avec les informations de Nicholas Frew et Daniella Ponticelli