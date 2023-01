Les armes fantômes gagnent du terrain au Canada

Bien que la technologie des imprimantes 3D existe depuis maintenant plusieurs années, l’usage d’armes de poing imprimées lors de crimes commis au Canada était plutôt marginal ces dernières années. Mais les choses ont changé rapidement si on en croit les statistiques de la police.

La police canadienne a en effet saisi plus de 100 armes à feu imprimées l'année dernière, certaines juridictions ayant connu une forte augmentation de ce type d'armes et ayant même démantelé pour la première fois des réseaux de fabrication d'armes fantômes.

Cette arme de poing artisanale (fantôme) a été assemblée avec des pièces en polymère venant d'une imprimante 3D, des pièces en acier vendues légalement et d'autres composantes achetées en ligne illégalement. Photo : GRC

À Calgary, par exemple, la police a saisi 17 armes à feu imprimées en 3D en 2022, contre une seule en 2021 et 2020.

Je n'étais pas un grand partisan pour affecter des ressources dans les armes à feu imprimées en 3D ici à Calgary lorsque nous avons commencé, parce que nous ne les voyions tout simplement pas , explique Ben Lawson, sergent-chef par intérim de l’unité d'enquête sur les armes à feu du service de police de Calgary.

Tout d'un coup, nous constatons cette hausse en 2022. Alors qui sait ce que 2023 va apporter? poursuit l’agent Lawson.

Facile de s'équiper

De plus en plus répandues en raison de leur faible coût et de leur facilité de fabrication, ces armes à feu qui ne comprennent aucun numéro de série peuvent être majoritairement imprimées en polymère à l’aide d’une imprimante domestique en trois dimensions.

Certaines pièces métalliques comme les canons ou des parties du mécanisme doivent cependant être ajoutées pour compléter l’arme. Ces pièces peuvent être achetées dans des armureries en ligne sans devoir posséder de permis d’armes à feu. D’autres modèles qui se sont avérés fonctionnels, comme le pistolet « Liberator », peuvent quant à eux être entièrement imprimés.

Les plans de fabrication de ces armes à feu sont facilement disponibles sur Internet.

« N'importe qui peut aller sur Internet, acheter un ordinateur portable. Il peut acheter une imprimante 3D pour 300 $ et maintenant il imprime des armes à feu. » — Une citation de Ben Lawson, sergent-chef par intérim de l’unité d'enquête sur les armes à feu du service de police de Calgary

Au Canada, une arme non traçable se détaille entre 2500 $ et 7500 $, sur le marché noir, selon la ville où on se la procure. L'achat en ligne de pièces imprimées d'armes artisanales est aussi florissant.

Cette arme d'assaut, semi-automatique, est considérée par la GRC comme une arme fantôme parce que la carcasse en polymère ne porte aucun numéro de série. Les autres composantes ont été trouvées dans des magasins ou en ligne. Photo : Radio-Canada / Photo: Pascal Robidas

Un marché en pleine expansion

Selon des données obtenues par CBC News qui a contacté une vingtaine de corps policiers au Canada, des armes imprimées sont fabriquées aujourd’hui partout au pays.

Quand je regarde nos statistiques, il semble […] qu'il y ait un flot d'armes à feu 3D qui entrent dans la ville pour compenser la pénurie d'armes à feu que nous avons en ce moment. […] Je savais que cela allait arriver. Ce n'était qu'une question de temps , a déclaré l'inspecteur Elton Hall, du service de police de Winnipeg, lors d'une conférence de presse en juillet, après la saisie de châssis d’armes imprimés en 3D.

Quelques mois plus tard, ses services ont annoncé avoir démantelé un réseau criminel qui sollicitait et payait des entreprises d'impression 3D pour fabriquer des châssis d’armes à feu en polymère.

La Royal Newfoundland Constabulary a annoncé quant à elle l’arrestation d'un fabricant illégal d’armes en février. Des châssis d’armes ont été saisis, mais aussi des silencieux qui étaient aussi imprimés illégalement, selon la police.

Les sept corps policiers qui ont partagé des données avec CBC rapportent avoir saisi 46 armes imprimées en 2022 alors qu’ils n’en avaient saisi que 4 l’année précédente. Ce qui donne une idée de la popularité grandissante de ce type d'armes.

À Toronto, seulement huit armes à feu imprimées en 3D ont été saisies depuis 2020. Mais dans une déclaration à la CBC, les services de police de Toronto (SPT) ont expliqué que l'importation et le trafic transfrontalier d'armes à feu produites par des fabricants d'armes réglementées restaient la menace prédominante pour la sécurité publique à Toronto à l'heure actuelle .

Malgré cela, on s’inquiète dans la Ville Reine de la prolifération des armes fantômes intraçables.

Au Québec, des imprimantes ont aussi été saisies chez des producteurs d’armes illégales en 2022, mais nous n’avions reçu aucune statistique de la Sûreté du Québec sur les saisies effectuées au moment d’écrire ces lignes.

On sait cependant qu’en mai 2021, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a formé l'Unité de triage divisionnaire, une équipe spécialisée de douze enquêteurs qui travaillent pour freiner ce fléau au Québec.

Depuis, une trentaine d'enquêtes criminelles ont mené à la saisie d'une centaine d'armes à feu illégales, de 180 dispositifs prohibés et d'une centaine de pièces fabriquées illégalement.

Très à la mode et légal aux États-Unis

Un pistolet en plastique « Liberator » fabriqué entièrement à partir d'une imprimante 3D. Photo : The Associated Press / Jay Janner

Le phénomène des armes imprimées a pris son essor en 2013 aux États-Unis lorsqu’un homme qui avait conçu une arme de poing entièrement imprimable baptisée The Liberator a voulu en publier les plans sur Internet.

En 2018, l’homme a finalement obtenu gain de cause devant les tribunaux qui ont reconnu son droit de publier des plans d’armes à feu en ligne.

Dans la plupart des États américains, les résidents sont donc aujourd’hui autorisés à fabriquer des armes à feu pour leur usage personnel. Des centaines, voire des milliers de plans pour fabriquer ou imprimer soi-même des armes à feu sont aujourd’hui disponibles sur des sites d’amateurs d’armes américains.

Pour le concepteur d'armes Ethan Middleton, du Wisconsin, il s'agit de droits inscrits dans la Constitution américaine, soit le premier amendement sur la liberté d'expression et le deuxième amendement qui garantit le droit de porter des armes.

« Nous voyons cela comme une liberté d'expression. C'est une forme d'art. » — Une citation de Ethan Middleton, concepteur d'armes

Je pense que le fait que ce genre de choses soient exposées au public aide les adultes responsables et les personnes armées de manière responsable à demeurer armés, que le gouvernement pense qu'ils ont le droit de le faire ou non.

Plusieurs Canadiens l’ont d’ailleurs contacté au sujet des plans qu’il publie sur Internet, dit-il.

Des armes conçues pour échapper à la loi , selon Mendicino

Marco Mendicino, ministre fédéral de la Sécurité publique. Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

Il va sans dire qu’un accès aussi facile à la technologie et aux plans nécessaires à la fabrication d’armes prohibées au Canada préoccupe les autorités chez nous, aux prises avec un problème de prolifération d'armes de poings illégales au pays.

Dans une interview accordée à CBC News, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino a déclaré que sa plus grande préoccupation concernant les armes fantômes est qu’elles sont rapides à fabriquer, qu’elles sont bon marché, accessibles et conçues dans le but d'échapper à la loi. Il est très évident de comprendre pourquoi le crime organisé utilise cette technologie , a ajouté le ministre.

L'année dernière, Marco Mendicino a déclaré que ces armes à feu constituaient une préoccupation majeure pour les services de police canadiens et américains. Mais le projet de loi C-21 sur les armes à feu, récemment adopté par le Canada, ne les restreint pas spécifiquement.

Le Comité permanent de la sécurité publique examine actuellement le projet de loi C-21, qui apporte des modifications à la Loi sur les armes à feu du Canada.

M. Mendicino a déclaré que le comité examine un moyen de rendre la loi illégale en définissant plus précisément les parties d'une arme à feu, ce qui comprendrait les canons et les glissières , soit des pièces que doivent se procurer ceux qui impriment des châssis d'armes en polymère pour les rendre fonctionnelles.

Le ministre a ajouté que le gouvernement veut envoyer un signal très fort à la communauté du crime organisé, à savoir que si vous tentez de vous soustraire à l'obligation de rendre des comptes par le biais de la loi, nous allons vous rendre la tâche plus difficile, grâce à cette dissuasion, et vous traduire en justice .

Avec les informations de CBC News