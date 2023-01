70 000 $ au budget de Sainte-Angèle-de-Mérici pour le Ice Cross

La Municipalité estime que la tenue de l'événement générera des revenus d'environ 35 000 $.

Près de 6500 $ ont aussi été amassés en 2022 pour accueillir cette compétition.

« C'est quand même une grosse décision, mais c'est international, alors on s'est dit "on va faire parler de Sainte-Angèle". [...] On va mettre Sainte-Angèle sur la map. »