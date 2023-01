Un match sportif et humanitaire pour l’équipe de hockey ukrainienne à Winnipeg

Dans un match à plusieurs dimensions, les Bisons de l’Université du Manitoba ont affronté, lundi, l'équipe nationale de hockey ukrainienne. Ce match préparatif avant les Jeux mondiaux universitaires aux États-Unis, faisait aussi partie de la tournée Hockey Can't Stop destinée à collecter des fonds pour l'aide humanitaire.

Devant les gradins bondés du Centre Canada Life, l’équipe ukrainienne est sortie vainqueur de ce match de gala par le score de 5-1.

La tournée Hockey Can't Stop est une initiative visant à collecter des fonds pour la Fondation Canada-Ukraine afin de contribuer aux efforts humanitaires en cours.

Ce match était aussi une occasion pour les joueurs ukrainiens de s'entraîner en vue des Jeux mondiaux universitaires d'hiver 2023, qui se dérouleront du 12 au 22 janvier à Lake Placid, dans l’État américain de New York.

Pour Gord Miller, un organisateur de la tournée Hockey Can't Stop, les joueurs ukrainiens sont honorés de pouvoir participer à ces jeux .

Gord Miller est un des organisateurs de la tournée Hockey Can't Stop Tour, dans le cadre de laquelle le match de lundi a été disputé. Photo : Radio-Canada / Emily Brass

Il a été très difficile pour eux de s'entraîner, de jouer, et c'est ce qu'ils aiment faire , indique-t-il.

L'équipe ukrainienne a joué contre les universités de l'Alberta et de la Saskatchewan à Calgary, Edmonton et Regina avant d'affronter les Bisons dans leur quatrième et dernier match.

Les nouveaux arrivants ukrainiens sont au rendez-vous

Les Jets de Winnipeg ont offert 1500 billets aux nouveaux arrivants ukrainiens pour assister à cet événement.

Plusieurs spectateurs avaient apporté des drapeaux de l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Habillée aux couleurs de l'Ukraine, le bleu et le jaune, Alyssa Rempel indique qu'il était important pour elle de participer et de montrer son soutien. Une partie de sa famille est originaire d'Ukraine, dit-elle, et elle a encore des proches là-bas. Un cousin est mort au début de la guerre, en février dernier.

C'est pourquoi il est si important pour moi de soutenir visuellement les Ukrainiens et d'être présente ici , précise-t-elle.

Alyssa Rempel a rencontré plusieurs Ukrainiens en faisant du bénévolat auprès de la Fédération des Ukrainiens canadiens et certains sont devenus des amis. Il était important pour elle de leur montrer son appui. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Des amis ukrainiens nouvellement arrivés qu'elle a rencontrés en faisant du bénévolat auprès de la Fédération nationale des Ukrainiens canadiens étaient également présents et ravis d'assister au match.

« Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu de match de hockey auparavant, et c'est donc la plus grande salle qu'ils aient jamais visitée. » — Une citation de Alyssa Rempel, une spectatrice d'origine ukrainienne

Même si je suis allé à l'Université du Manitoba, je vais certainement encourager l'Ukraine , a déclaré Mme Rempel avant le début du match.

De son côté, Oleh Blazhko, récemment arrivé à Winnipeg en provenance d'Ukraine il y a cinq mois, n’arrivait pas à cacher sa joie d’assister à ce match.

Oleh Blazhko montre le drapeau ukrainien qu'il a apporté pour la partie de hockey. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Je n'aime pas vraiment le froid, mais je m'y habitue. C'est un endroit incroyable pour y habiter , précise-t-il.

Il ajoute que dès qu'il a appris l'existence du match, il a su qu'il devait y assister. Un drapeau ukrainien serré dans sa main, il a dit qu'il prévoyait d'encourager l'esprit du peuple ukrainien .

Avec les informations d'Emily Brass