La santé publique demeure vigilante face à la circulation des virus sur la Côte-Nord

Cette hausse s'explique par la présence de la COVID-19, de la grippe et du virus respiratoire syncytial dans la région, selon le Dr Richard Fachehoun, le directeur de la santé publique nord-côtière.

Toutefois, la proportion de tests positifs à la COVID-19 s'est stabilisée et l'activité grippale a également diminué dernièrement.

Pour l’influenza, il y a une bonne nouvelle. On est passé de 33 % de positivité au début décembre à 13 % le 7 janvier. Donc l’activité grippale est en baisse , martèle le directeur de la santé publique.

Le Dr Richard Fachehoun, directeur de la Santé publique au CISSS de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

La proportion de tests positifs au virus respiratoire syncytial a augmenté légèrement, de 9 à 15 % de positivité entre la mi-décembre et le début janvier, après un sommet à 19 % au 31 décembre. Le Dr Fachehoun rappelle que ce virus mène plus souvent à l’hospitalisation chez les enfants.

Pour la COVID-19, c’est resté stable, précise Richard Fachehoun, avec environ 11 % de positivité.

Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu plus de cas de COVID-19, ça veut juste dire que ceux qui ont fait des tests, on a eu 11 % qui étaient positifs. Dans les statistiques hospitalières, les cas de COVID-19 demeurent le virus le plus fréquent , ajoute le Dr Fachehoun.

Malgré cette récente baisse, les taux d'occupation dans les urgences ont été plus élevés qu'à l'habitude dans le temps des Fêtes.

« Quand on compare la moyenne pour le mois de décembre à la même période entre 2021 et 2022, c’est trois fois plus élevé. Donc oui, il y a eu une pression sur les systèmes de soins. » — Une citation de Le Dr Richard Fachehoun, directeur de la santé publique de la Côte-Nord

Richard Fachehoun affirme que le port du masque et la vaccination demeurent des moyens efficaces pour se protéger collectivement contre ce trio de virus.

Cas de COVID, infections respiratoires et temps des fêtes

Un sous-variant à surveiller

Le Dr Fachehoun rappelle que le sous-variant XBB.1.5 se transmet très rapidement et que le risque d’hospitalisation n’est pas plus élevé qu’avec le variant, mais ce sont des données préliminaires , avance le directeur de la santé publique.

« C’est sur qu’on s’attendait à ce qu’une proportion plus élevée de Nord-Côtiers portent le masque et suivent la recommandation, mais il y a un autre élément. Les gens qui ont des symptômes, on leur demande aussi de rester chez eux. Je ne sais pas si les gens ont plus respecté la consigne de rester chez eux. » — Une citation de Le Dr Richard Fachehoun, directeur de la santé publique de la Côte-Nord

Il y a l’effet du temps des Fêtes, mais il y a aussi l’effet de la rentrée scolaire , rappelle le Dr Fachehoun.

La santé publique se donne donc deux semaines pour voir comment la situation va évoluer dans la région.