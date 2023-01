L’analyse des drogues s’amène dans les festivals de Québec

La création d'un tel service était devenue une priorité au CIUSSS de la Capitale-Nationale dans sa lutte contre les effets néfastes de la consommation de drogue. Seulement en 2022, au moins 40 personnes sont mortes d'une surdose sur son territoire.

La possibilité de tester sa drogue dans les festivals : entrevue avec Dre Anne-Frédérique Lambert-Slythe ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure La possibilité de tester sa drogue dans les festivals : entrevue avec Dre Anne-Frédérique Lambert-Slythe. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Au terme d'un appel de projets lancé l'automne dernier, le CIUSSS a retenu la proposition de SABSA. Cette dernière consiste en une unité mobile prête à arpenter l'ensemble de la grande région de Québec.

Oui, on va être dans le centre-ville, mais on va aussi aller dans Portneuf et dans Charlevoix, des régions moins bien desservies en services de réduction des méfaits , explique la Dre Anne-Frédérique Lambert-Slythe, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive au CIUSSS .

La coopérative de solidarité SABSA déploie une clinique mobile de santé depuis déjà quelques années dans la grande région de Québec. L'analyse des substances s'ajoutera à son arsenal. (Archives) Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

Au-delà des usagers de drogue habitués, le CIUSSS veut, avec ce nouveau service, rejoindre les consommateurs dits récréatifs et qui ne sont pas nécessairement aux prises avec une dépendance. Parmi les endroits où les trouver, la santé publique cible les festivals et les grands rassemblements.

« On vise à aller dans les milieux festifs, donc tous les festivals qu'on peut avoir dans la région de la Capitale-Nationale. » — Une citation de La Dre Anne-Frédérique Lambert-Slythe, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive

Prendre une décision éclairée

Un consommateur, qu'il soit un habitué ou à sa première expérience, pourra ainsi faire tester sa drogue avant de l'ingérer. N'importe qui, sans discrimination, sera le bienvenu là où le service sera disponible. En vertu d'une exemption accordée par Santé Canada, l'équipe de SABSA pourra manipuler les substances qui lui sont apportées.

Trois technologies seront utilisées dans le laboratoire mobile, à savoir la spectrométrie de masse, la colorimétrie et des bandelettes de détection de certains opioïdes comme le fentanyl. Selon la Dre Lambert-Slythe, chaque technologie a ses limites , mais elles seront complémentaires l'une de l'autre. Toutes les substances, sous toutes leurs formes (solide, liquide, cristaux, etc.), pourront donc être analysées.

La Dre Anne-Frédérique Lambert-Slythe estime que la consommation de drogue est inévitable dans la population. La stratégie de réduction des méfaits vise à limiter les conséquences de cette consommation. Photo : Radio-Canada

La spécialiste vante la rapidité avec laquelle les usagers obtiendront l'information nécessaire à leur prise de décision avant de consommer. En 15 à 30 minutes, les consommateurs pourront avoir les résultats d'analyses , assure la médecin.

Une fois les résultats connus, des intervenants de SABSA fourniront des conseils aux différents usagers, toujours dans l'objectif d'assurer une consommation sécuritaire. Selon le contenu d'une substance, il pourra par exemple être recommandé de consommer à plus faible dose ou plus lentement, voire d'éviter carrément d'aller de l'avant en cas de danger.

Le but premier n'est cependant pas d'empêcher les personnes de consommer.

« Les gens ne viennent pas [au service d'analyse des substances] pour traiter leur dépendance, ils viennent pour savoir ce qu'ils consomment. » — Une citation de La Dre Anne-Frédérique Lambert-Slythe, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive

Comme pour d'autres moyens de prévention suivant l'approche de réduction des méfaits, l'analyse de substances vise à écarter les risques d'une surdose et d'autres complications potentielles liées à la consommation d'une drogue.

L'être humain consomme des substances psychoactives depuis la nuit des temps et ça va continuer. Je pense que c'est utopique de penser qu'un jour il n'y aura plus aucune consommation , affirme à ce sujet la Dre Lambert-Slythe. Mieux vaut donc, selon elle et selon le CIUSSS , baliser cette consommation.

La ville de Québec abrite déjà un service de consommation supervisée, situé au 60, rue Saint-Vallier Est. Comme l'analyse des substances, le lieu sert à encadrer la consommation plutôt qu'à l'empêcher. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Détecter les mauvaises batchs

Outre de protéger chaque personne individuellement de façon ponctuelle, un autre objectif du CIUSSS avec le service d'analyse des substances est d'avoir une meilleure connaissance des drogues en circulation sur le territoire de la Capitale-Nationale. On a aussi un objectif de santé publique, d'assurer une vigie , souligne la Dre Anne-Frédérique Lambert-Slythe.

Achetées sur le marché noir, il est souvent difficile, voire impossible, de connaître la provenance et le contenu des drogues. Qui plus est, la région de Québec risque, comme Montréal, de faire face à de plus en plus de substances contaminées à l'avenir.

Ce qu'on voit comme phénomène émergent et qu'on voit encore peu à Québec, mais ce n'est qu'une question de temps, ce sont d'autres substances contaminées par des opioïdes , indique la Dre Lambert-Slythe.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Autrement dit, la santé publique ne détecterait plus seulement que des opioïdes contaminés par d'autres opioïdes comme le fentanyl ou le carfentanil. Selon la Dre Lambert-Slythe, il y aurait de plus en plus de cocaïne, de comprimés de métamphétamines et d'autres substances contaminées par ces puissants opioïdes.

Si une substance dangereuse est détectée lors d'une analyse au nouveau service, le CIUSSS de la Capitale-Nationale avertira l'ensemble du réseau de la santé et les organismes communautaires. Cette pratique existe déjà, mais pourrait être facilitée grâce à une détection plus systématique des drogues.

Forte demande à Montréal

L'analyse des substances a été mise en place pour la première fois cet été dans les festivals de Montréal. Dans la métropole, le Groupe de recherche et d'intervention psychosociale (GRIP) a assuré le service, lui aussi dans un laboratoire mobile.

Selon sa directrice générale, Magali Boudon, une vingtaine de festivals ont fait appel aux services du GRIP Montréal entre mai et octobre. On a pu sentir à quel point cette communauté-là [le milieu festif et événementiel] était en attente de services , dit-elle en rétrospective.

L'organisme, ajoute-t-elle, n'a pas eu à faire la promotion de son service d'analyse des substances. Par le bouche-à-oreille , les différents promoteurs se sont passé le mot et ont demandé la présence du GRIP. Parmi les grands événements, le festival Osheaga a notamment accueilli le laboratoire au parc Jean-Drapeau.

Le laboratoire mobile du GRIP Montréal était visible aux abords des festivals à l'été 2022. Photo : Radio-Canada / Sebastien Lauzon

Mme Boudon se réjouit d'avoir à la fois rejoint de gros festivals comme des plus petits. Ces derniers étaient davantage ciblés, évoluant parfois dans des contextes plus précaires, avec moins de staff de sécurité et moins de structure .

Selon la directrice, la notoriété du GRIP Montréal a pu contribuer à cette importante demande. L'organisme fournit des services de réduction des méfaits depuis 25 ans dans la métropole. On était connu de la communauté. Quand ils ont su, ils ont dit : "On va prendre le kiosque de réduction des méfaits comme d'habitude, plus le service d'analyse" , explique Magali Boudon.

Malgré les fouilles et l'interdiction, la consommation de drogues illégales est une réalité dans les festivals. Photo : Radio-Canada / Jérome Lafon

Parmi les substances analysées, le GRIP a constaté qu'une sur dix présentait un risque. Pas nécessairement mortel, mais un risque plus ou moins grand de subir des effets néfastes ou surprises de sa consommation. On s'est rendu compte qu'une grande partie des personnes n'avaient pas la substance qu'ils croyaient avoir achetée.

Certaines concentrations étaient également plus fortes qu'anticipé par les consommateurs, militant pour une diminution de la dose prévue au départ.

Comme à Québec, l'objectif à Montréal était de rejoindre les consommateurs récréatifs, qui n'utilisent des substances que lors d'un festival, par exemple, avant d'arrêter pendant plusieurs mois.

« Ces personnes-là sont tout aussi à risque qu'une personne qui consomme quotidiennement. On parle dans tous les cas d'ingérer une substance dont on n'a aucune idée de ce qui est à l'intérieur. » — Une citation de Magali Boudon, directrice générale, GRIP Montréal

Le Festif répond présent

Dans la région de la Capitale-Nationale, le Festif de Baie-Saint-Paul a levé la main et souhaite accueillir le service d'analyse des substances l'été prochain. On est loin d'encourager la consommation de drogue, au contraire, mais c'est quelque chose qui est inévitable , croit Clément Turgeon, directeur général et artistique du festival.

Selon la direction du Festif, il est important d'offrir les services nécessaires aux consommateurs, à la fois pour les protéger, mais aussi pour assurer le bon déroulement des festivités pour tous. Pour nous, c'est une très bonne façon de confronter le problème. C'est de s'assurer que si des substances sont consommées, elles sont propres à la consommation , poursuit M. Turgeon.

Le Festif de Baie-Saint-Paul accueillera à bras ouverts le service d'analyse des substances de SABSA cet été. Photo : Radio-Canada

SABSA et le Festif ont collaboré lors de la dernière présentation de l'événement, en 2022. Des intervenants étaient sur place afin de sensibiliser les festivaliers aux risques associés à la consommation. D'autres assuraient une surveillance et accompagnaient certains participants ayant une mauvaise expérience.

Une zone de retour au calme avait été prévue pour accueillir les personnes en manifestant le besoin, que ce soit en raison d'une consommation de substance ou pour toute autre situation pouvant survenir durant les concerts. L'organisme Vision d'espoir, dans Charlevoix, a aussi contribué à cette surveillance bienveillante des festivaliers.

Selon Clément Turgeon, les agents de sécurité ne sont pas nécessairement les mieux placés pour encadrer ce type de situations. Si le Festif se garde le droit de refuser l'entrée à une personne visiblement trop intoxiquée, son directeur croit que des intervenants spécialisés sont mieux outillés pour faire face à de tels cas sur les différents sites du festival.