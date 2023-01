Violence envers le personnel de soutien scolaire : la CSQ veut la « tolérance zéro »

Morsures, crachats au visage, coups de poing, insultes, la violence dans les écoles envers le personnel de soutien semble de plus en plus présente. Si bien que la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a fait une sortie lundi pour demander au ministère de l'Éducation de collaborer pour lancer une campagne de prévention.

Personnel en secrétariat, surveillants d'élèves, personnel en service de garde, personne n'est épargné par ces actes de violence, selon la présidente du Syndicat du personnel technique et administratif du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), Renée Bibeau. À l'automne dernier, 74 % des répondants d'un sondage de la Fédération du personnel de soutien scolaire affiliée à la CSQ avaient d'ailleurs affirmé avoir subi de la violence au travail au cours de la dernière année.

C'est au moins le trois quarts [à Sherbrooke], affirme Renée Bibeau. Il y a une banalisation qui est faite auprès des parents. Les parents banalisent beaucoup les dirigeants. [...] C'est d'ailleurs une des parties du problème quand on parle d'attirer et de garder du personnel.

Elle rapporte d'ailleurs plusieurs exemples où des employés du CSSRS ont été agressés par des élèves, avec parfois des conséquences graves : choc post-traumatique, congés maladie, et l'élève, pendant ce temps-là, est resté à l'école.

« [Des menaces de mort] ça arrive à nos surveillants d'élèves. » — Une citation de Renée Bibeau, présidente du Syndicat du personnel technique et administratif du CSSRS

Violence à l'égard du personnel de soutien scolaire à Sherbrooke

Un grand besoin de prévention

La syndicaliste croit qu'il est essentiel d'agir pour que la situation change.

C'est difficile d'intervenir. Si on veut suspendre un enfant au primaire, on le retourne à la maison. Ce que ça fait, c'est que le parent ne peut pas aller travailler. Alors le parent n'est pas content, et on n'a pas son soutien. Mais ça nous prend cet appui.

Il y a des choses à faire. Il faut informer les parents de ce qui se passe. Les gens doivent le savoir. Ça prend de la prévention faite auprès des parents, auprès des élèves , martèle-t-elle.

« Une politique "tolérance zéro". Il faut que les décideurs prennent la situation plus au sérieux. » — Une citation de Renée Bibeau, présidente du Syndicat du personnel technique et administratif du CSSRS

Elle admet que des choses se font , mais que pour le moment, la situation reste vraiment difficile .