La situation épidémiologique toujours surveillée de près par la santé publique régionale

Cette bactérie a causé deux décès sur le territoire desservi par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des dernières semaines. La région suit la tendance, alors qu’une augmentation du nombre de cas de streptocoque de type A est observée à l’échelle mondiale.

C’est une bactérie qui circule constamment. On peut en être porteur sans le savoir. On peut se retrouver avec un bon mal de gorge qui va nécessiter des antibiotiques, mais ça va se limiter à ça, sauf qu’on peut se retrouver avec un streptocoque qui entre quelque part, dans un muscle ou au niveau des poumons. On parle d’un streptocoque qui peut causer des dommages majeurs et qui est très sournois , a expliqué le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin.

La poussée observée l’automne dernier est survenue plus tôt qu’à l’habitude.

Il y a eu 17 cas en 2022, ce qui est environ cinq de plus que la moyenne annuelle. Ce qui a inquiété les experts, c’est le fait que le streptocoque de type A s’est pointé en novembre, en pleine période d’éclosion de l’Influenza , a illustré le Dr Aubin, en entrevue à C’est jamais pareil.

Nouveau sous-variant de la COVID-19

Le sous-variant Omicron XBB.1.5, décelé en octobre, gagne du terrain et est scruté à la loupe par les experts.

« C’est le variant de tous les variants qui se transmet le plus. » — Une citation de Dr Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Selon lui, ce sous-variant va s’installer et prendre de la place .

Endémie vs pandémie

Alors qu’un phénomène endémique se caractérise par la présence de virus qui se trouvent dans la population sur une base régulière, la pandémie est une notion qui se caractérise par sa présence à l'échelle mondiale.

Le Dr Donald Aubin rappelle que la planète se trouve toujours en situation de pandémie.

On est encore sous une gouverne dans laquelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est impliquée , conclut le directeur de la santé publique.

Avec Frédéric Tremblay