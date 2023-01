Un terrain de 5 acres pour un campus de l’Université des Premières Nations à Prince Albert

Ce terrain de 5 acres est situé immédiatement au sud-ouest et adjacent à la 10e Avenue Ouest et à la 28e Rue Ouest. Il a été cédé à un prix symbolique de 1 $.

Selon le vice-président des relations universitaires à l'Université des Premières Nations du Canada, Gord Hunchak, cette décision va également dans le sens d'un travail de réconciliation et de la prise en compte de certains des engagements de la Commission de vérité et réconciliation.

C'est notre priorité numéro un, et ce depuis quelques années, et nous aimerions que cela se concrétise au cours des deux prochaines années , a déclaré Gord Hunchak.

L’actuel campus de l'Université des Premières Nations se trouve dans un espace loué au 1301, avenue Central à Prince Albert, et il connaît une croissance rapide, selon ses responsables.

Le campus compte actuellement un peu moins de 400 étudiants, mais l'Université s'attend à ce que ce nombre atteigne au moins 600 étudiants au cours des dix prochaines années.

Il offre des programmes en santé autochtone, en travail social autochtone, en éducation autochtone, en langues autochtones, en études autochtones et en commerce autochtone.

Ce nouveau projet de construction qui coûterait entre 40 et 60 millions de dollars créera des emplois pour les gens de la région de Prince Albert, affirment les responsables de l'Université.

C'est une occasion extraordinaire d'offrir aux étudiants l'expérience et la programmation qu'ils méritent et que nous ne pouvons pas offrir dans nos installations actuelles , a ajouté Gord Hunchak.

Le conseiller du quartier 6, Blake Edwards, a insisté sur les avantages d'un autre grand projet de construction dans une ville qui a déjà un projet d'aréna et de centre aquatique en cours.

Nous avons hâte de couper le ruban , a pour sa part affirmé le maire de Prince Albert, Greg Dionne.

En 2021, le conseil municipal de Prince Albert avait approuvé une demande similaire visant à vendre 5 acres de terrain immédiatement à l'est de la Polytechnique de la Saskatchewan.Toutefois, la demande de fonds de l'Université au Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI, d'Infrastructure Canada n'avait pas été acceptée.

L'Université des Premières Nations du Canada s’est donc tournée vers le nouvel emplacement proposé. Elle devra soumettre une autre demande de financement au gouvernement fédéral.

En plus des besoins habituels d'une université, comme les salles de classe et les studios, le nouveau campus comprendra une garderie, des espaces pour les aînés et les gardiens du savoir, ainsi qu'un espace cérémoniel.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti