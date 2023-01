Un homme condamné pour enlèvement n’aurait pas respecté une ordonnance de surveillance

Dans une déclaration, la Commission allègue que Randall Hopley a été vu en train d’utiliser un ordinateur à moins d’un mètre d’un groupe d’enfants dans une bibliothèque publique.

L’homme de 57 ans a fini de purger sa peine pour enlèvement en octobre 2018, mais la Commission a jugé qu’une ordonnance de surveillance était nécessaire à cause de la nature du crime commis et du risque élevé de récidive.

La Commission recommande le dépôt d'accusations pour avoir enfreint les conditions de l’ordonnance de surveillance.

La Commission ajoute dans sa déclaration que l’homme ne semble pas comprendre qu’il a fait quelque chose de mal à la bibliothèque et qu’il a menti à l’agent responsable de son cas.

Randall Hopley a plaidé coupable à l'enlèvement d'un garçon de trois ans de Sparwood, en Colombie-Britannique, en 2011 et a été condamné à six ans de prison pour enlèvement et à un an pour entrée par effraction.

Le juge ne l'a pas déclaré délinquant dangereux, comme la Couronne le demandait. Il l'a toutefois déclaré délinquant à contrôler.