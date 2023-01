Le syndicat inquiet des conséquences du manque de personnel au CSS du Pays-des-Bleuets

Le président du Syndicat de l’enseignement de Louis-Émond (CSQ), Mario Simard, s’inquiète des conséquences que pourraient avoir le manque de personnel enseignant et la pénurie de professionnels au Centre de services scolaire (CSS) du Pays-des-Bleuets.

Lundi, la direction du CSS a communiqué avec des parents pour les informer du fait qu’une réorganisation est en cours, notamment en raison d’un manque criant d’enseignants.

On le savait que la pénurie de personnel s’en venait à grands pas. Fort probablement que la pandémie a fait en sorte d’accentuer la problématique. Il y a eu plus de départs à la retraite. La moyenne d’âge des enseignants est assez élevée, ce qui a eu un impact , a mis en contexte le président du syndicat.

Selon lui, moins d’enseignants joignent les rangs du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets depuis quelques années.

Mario Simard craint que si la situation perdure, des bris de services soient observés, au détriment des élèves.

Il est aussi d’avis que le CSS aurait pu agir en amont en offrant des conditions de travail plus alléchantes et en octroyant des postes plus rapidement plutôt que de donner des tâches partielles.

« Ça aurait fait en sorte qu’on aurait pu garder plus de jeunes dans la région. » — Une citation de Mario Simard, président du Syndicat de l'enseignement de Louis-Émond

Les mathématiques, les sciences et l’anglais sont des matières pour lesquelles il est difficile de recruter des enseignants. Les orthopédagogues et les psychologues en milieu scolaire sont aussi une denrée rare.

La mise en place d’incitatifs qui encourageraient les jeunes enseignants à venir s’installer sur le territoire du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets aurait pu sauver la mise, croit Mario Simard.

Maternelles quatre ans

Le secteur desservi par le CSS du Pays-des-Bleuets est le premier endroit où l’on procède à la réduction du nombre d’enfants admis dans les classes de maternelle quatre ans. Cette situation suscite l’inquiétude des enseignants et des parents.

La question de l’importance de valoriser la profession d’enseignant revient sur le tapis. Le président du Syndicat estime que le gouvernement a encore du travail à faire de ce côté, alors que la relève quitte souvent quelques années seulement après avoir amorcé leur parcours professionnel.

Avec Frédéric Tremblay