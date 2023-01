Votes de grève pour plus de 35 000 fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada

Du 31 janvier au 7 avril, plus de 35 000 fonctionnaires fédéraux de l’Agence du revenu du Canada (ARC) prendront part à des votes de grève. Ils sont sans contrat de travail depuis plus d’un an.

L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat des employé-e-s de l’Impôt (SEI) en ont fait l’annonce mardi.

Les salaires stagnent pendant que le coût de la vie continue de grimper. [...] On exige des salaires qui suivent l’inflation et une politique de télétravail juste, mais l’Agence refuse de répondre à notre revendication salariale et demande toujours d’importantes concessions , détaille le président national de l’ AFPC , Chris Aylward.

Chris Aylward, président national de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le communiqué de presse précise également que les syndicats ainsi que l’ ARC se présenteront aux audiences de la commission de l’intérêt public (CIP) les 27 janvier et 20 février. La CIP doit publier, au printemps, un rapport qui fera état de ses recommandations non exécutoires dans le but d’aider les deux côtés de la table à s’entendre.

Après la publication du rapport, l’ AFPC - SEI sera en position de grève légale si les membres lui accordent ce mandat.

Le président national du SEI , Marc Brière, a tenu à rappeler que le personnel de l’ ARC a répondu présent au plus fort de la pandémie, en traitant les nombreuses demandes de Prestation canadienne d’urgence (PCU) à travers le pays.

Il estime que l’ ARC n'a fait preuve d’aucun respect pour les fonctionnaires et que les syndicats veulent répondre avec un solide mandat de grève .

Pendant la pandémie, de nombreux Canadiens ont profité de la PCU (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le télétravail à l' ARC

Dans les jours qui ont suivi l’annonce de la mesure du Conseil du Trésor sur le télétravail, il a été possible d’apprendre que l' ARC est de loin la plus grande agence distincte en dehors du noyau de la fonction publique. Elle disait avoir l'intention de suivre les directives, même si ce n'est pas obligatoire.

Parce que nous croyons que les avantages d'une collaboration accrue en personne contribueront à renforcer notre organisation et notre culture, les employés seront tenus de travailler au moins deux jours par semaine en personne , avait déclaré l’Agence du revenu du Canada dans une déclaration transmise à CBC .

Plus de détails à venir.