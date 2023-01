Un candidat à l’élection municipale d'Alma écope d'une amende

L'entrepreneur en construction a omis de transmettre son rapport de dépenses électorales au trésorier de la Ville avant la date butoir du 7 février 2022.

À Aima, du 8 au 22 février 2022, alors qu’il s’est présenté comme candidat indépendant lors des élections générales municipales du 7 novembre 2021 dans la Ville d’Alma et qu’il était son propre agent et représentant officiel, [il] a omis de transmettre au trésorier de la municipalité son rapport de dépenses électorales et son rapport financier, lesquels rapports devaient être transmis au plus tard le 7 février 2022 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. [...]. L’amende est de 50 $ par journée d’infraction , peut-on lire dans le jugement.

Serge Trudel avait affronté la candidate Audrée Villeneuve, qui a remporté la course.

Avec Catherine Paradis