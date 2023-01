Une alerte Silver pour retrouver un septuagénaire disparu à Winnipeg

Albert Fleury, 74 ans, a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Heritage Park, dans le quartier ouest de St. James, indique le Service de police de Winnipeg dans une alerte Silver publiée mardi matin.

Le septuagénaire mesure 1,80 m (5 pieds 9) et a une carrure mince et des cheveux blancs plus longs, selon l'alerte.

Il a été vu pour la dernière fois portant un manteau noir, une ceinture blanche et des chaussures avec des lacets gris.

La police a déclaré avoir déclenché une alerte Silver pour cet homme, ce qui est fait lorsqu'un adulte vulnérable est porté disparu. La police se dit inquiète pour le bien-être de M. Fleury.

Toute personne ayant des informations sur l'endroit où il se trouve doit appeler l'unité des personnes disparues au 204-986-6250, indique l'alerte.