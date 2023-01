Un dentiste et son frère jumeau accusés de trafic de drogue et de blanchiment d’argent

Un dentiste de Saskatoon et son frère jumeau devront répondre à des accusations en lien avec le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Ils sont également accusés d'exploitation d'une organisation criminelle, à la suite d'une enquête policière qui a débuté en octobre 2021 selon la police de Saskatoon.

Le principal suspect, âgé de 33 ans et qui travaille dans un cabinet dentaire à River Landing, a comparu devant la cour provinciale à Saskatoon le 6 janvier, où il a été accusé de trafic de cocaïne et de méthamphétamine, de complot pour trafic, de possession de produits de la criminalité et d'exploitation d'une organisation criminelle.

Il a été libéré le lundi 9 janvier après avoir versé une caution de 25 000 $ en espèces et accepté de respecter certaines conditions, notamment demeurer à une adresse approuvée et ne pas voyager.

Les mêmes accusations ont été portées contre son frère jumeau, qui comparaîtra devant le tribunal le 11 janvier pour une audience de libération sous caution.

Des sources confirment que le frère jumeau a déjà été condamné à deux reprises pour trafic de cocaïne. La plus récente, en 2014, l'a vu plaider coupable et être condamné à cinq ans de prison.

Dans le cadre de l'enquête, la police a saisi une maison du quartier de Rosewood dont la valeur est estimée à 700 000 $. Le propriétaire enregistré de la maison est le dentiste.

Une autre femme de 33 ans est également citée dans l'information judiciaire. Elle a été inculpée puis libérée. Sa prochaine audience devant le tribunal est fixée au 7 février.

Dans un communiqué de presse publié le 6 janvier, la police a déclaré que l'enquête fait suite à la découverte d'une opération à grande échelle de trafic de cocaïne et de méthamphétamine.

Quatre propriétés au total ont été perquisitionnées le 5 janvier dans le cadre de cette enquête. Lors de ces perquisitions, trois véhicules et 79 000 $ en espèces ont été saisis ainsi que d'autres objets de valeur. Selon la police, d'autres accusations pourraient être portées contre ces personnes.

Avec les informations de Dan Zakreski