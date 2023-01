La classe politique québécoise condamne unanimement l’embauche de Sandro Grande

M. Grande a tenu dans le passé des propos inacceptables et blessants , a souligné tôt mardi le cabinet du premier ministre du Québec, François Legault. Aussi, sa nomination manque de respect et envoie un mauvais message , juge-t-il. C’est un gros manque de jugement de la part de CF Montréal.

L'organisation présidée par Gabriel Gervais a annoncé lundi soir l'embauche de Sandro Grande à la tête de l'équipe de réserve et de Patrick Viollat pour le seconder. Mais le onze montréalais se retrouve maintenant avec une controverse sur les bras.

C'est que le principal intéressé, dans la foulée de l'attentat commis au Metropolis le soir de l'élection du Parti québécois (PQ) de Pauline Marois le 4 septembre 2012, a écrit : La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible!!! Marois!!! La prochaine fois mon gars! J'espère!

Sandro Grande a toujours prétendu que son compte avait été piraté, selon La Presse. L'ex-footballeur a toutefois reconnu avoir traité les électeurs séparatistes de ploucs ( hillbillies , en anglais), ajoutant qu'ils étaient si stupides que c'en est inimaginable .

Des similiexcuses inacceptables, selon le PQ

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a été parmi les premiers à condamner cette nomination.

La triste vérité, c'est que si les mêmes propos avaient été tenus envers n'importe quelle nationalité ou n'importe quel groupe religieux, jamais M. Grande n'aurait été embauché , a-t-il déploré mardi à l'émission montréalaise Tout un matin, sur ICI Première.

Dans le contexte canadien, on appelle ça du Quebec bashing, a poursuivi le leader péquiste. C'est deux poids, deux mesures. Lorsqu'on traite des Québécois indépendantistes, c'est comme si les notions d'inclusion et de diversité ne s'appliquaient pas.

Embauche controversée au CF Montréal : « On banalise la violence », dit PSPP ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Tout un matin Embauche controversée au CF Montréal : « On banalise la violence », dit PSPP. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Ces propos au sujet des souverainistes du Québec avaient été tenus environ trois mois après la libération par l'Impact de Sandro Grande, qui avait été licencié pour avoir empoigné à la gorge son coéquipier Mauro Biello lors d'un entraînement.

Sandro Grande s'en était pris à son coéquipier lors d'un entraînement en 2009. Photo : Radio-Canada / archives / Jeremy Olson

La scène avait été photographiée et le président du club de l'époque, Joey Saputo, avait congédié le footballeur le lundi suivant lors d'un bref entretien.

J'ai fait de graves erreurs il y a plusieurs années et je suis profondément désolé d'avoir manqué de respect à qui que ce soit , a déclaré Sandro Grande dans le communiqué transmis lundi soir par le CF Montréal.

J'ai énormément appris de celles-ci et je sais que je me joins à une organisation où les valeurs d'inclusion et de diversité sont fondamentales. Je pense qu'il est important de se servir de nos expériences personnelles pour continuellement s'améliorer et corriger nos erreurs du passé.

Ces similiexcuses , que Paul St-Pierre Plamondon assimile à du charabia , ne sont pas suffisantes, selon lui. Dans les faits, il n'a jamais nommé les indépendantistes, n'a jamais nommé Pauline Marois, n'a qu'effleuré le sujet , a-t-il souligné en entrevue mardi.

Cette désinvolture démontre qu'on n'a pas pris [le sujet] au sérieux dans l'organisation du CF Montréal , a-t-il poursuivi.

« On a eu le temps d'y réfléchir et on a présenté ça comme un fait divers. Et ça, je ne l'accepte pas, parce que ça veut dire qu'on banalise la violence sur le plan politique. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Nous considérons que la nomination de Sandro Grande au CF Montréal n’est pas acceptable, a acquiescé le PLQ dans une déclaration transmise à Radio-Canada. Il ne faut pas banaliser les propos violents qu’il a tenus par le passé. Le sport devrait plutôt servir à promouvoir des valeurs de respect et de solidarité.

Sur Twitter, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, ont aussi dénoncé cette nomination, de même que les ministres québécois Isabelle Charest (Sports) et Bernard Drainville (Éducation).