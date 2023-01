Un couvreur du Cap-Breton continue de s’attaquer aux dommages laissés par Fiona

Delton McDonald est propriétaire de l’entreprise de couverture de toit Knotled Roofing and Carpentry à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Immédiatement après Fiona, son équipe a travaillé sur plus de 100 toits. Trois mois plus tard, il a effectué plus de 200 réparations et les contrats ne ralentissent pas.

Avant Fiona, j'ai fait le plein de matériaux dont j’avais besoin pour être prêt pour ça , dit-il.

Mais pour l’ampleur de la dévastation, il n'y avait aucune préparation. Ça prendrait une équipe de 20 personnes pour arriver à en venir à bout.

À Glace Bay, le toit de ce lave-auto a été emporté par les vents lors du passage de la tempête Fiona. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Beaucoup de réparations au départ devaient être temporaires simplement pour empêcher l'eau d'entrer. Mais il s'est vite rendu compte qu'il faudrait un certain temps pour revenir à ces travaux temporaires.

C'était un peu comme un pansement, dans le but d’y revenir un peu plus tard, mais il y en avait tellement que plus tard n'est jamais vraiment venu.

Il doit garder ses paquets de bardeaux dans les garages chauffés si le propriétaire en a un ou dans son camion en marche pour les garder au chaud. S'ils sont au chaud au moins sur la route menant au toit à réparer, il peut arriver à les installer. Sinon, les clous se cassent lorsqu'ils sont projetés dans des bardeaux gelés avec un pistolet à clous.

Certains Néo-Écossais disent qu'ils attendent toujours une assurance pour couvrir les réparations des dommages liés à Fiona. Le Bureau d'assurance du Canada estime maintenant le coût des dommages assurables de la tempête à 800 millions $.

Port aux Basques, à Terre-Neuve-et-Labrador, le 24 septembre 2022. Photo : CBC / Malone Mullin

Malgré le temps plus frais, Delton McDonald reçoit toujours des appels tous les jours. Il sait qu'il ne peut pas réparer tous les toits endommagés et il a quelques conseils pour les propriétaires.

Si un couvreur de bonne réputation peut faire le travail, ne cherchez pas un devis, car ils sont difficiles à trouver en ce moment.

Il raconte que quelqu'un l'a approché récemment pour lui demander un devis pour comparer avec un autre déjà reçu et il lui a conseillé d'aller avec le premier couvreur pour ne pas manquer sa chance d’avoir un toit solide et étanche pour l’hiver.

Il précise que la réputation est très importante. Peu de temps après le passage de Fiona, il a vu des charpentiers sans permis offrir des services à des prix élevés et il a dû refaire certains de leurs travaux.

Il conseille donc aux propriétaires de vérifier d'abord les références du couvreur ou de l'entreprise.