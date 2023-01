Cinq infirmières de plus recrutées au service d’urgence de l’hôpital de Sackville

En collaborant avec la collectivité, l’hôpital a vu ses efforts de recrutement ciblés porter leurs fruits , indique le Réseau de santé Horizon dans un communiqué publié lundi.

Horizon discute du rétablissement du service des urgences dans cet hôpital, qui n'arrive pas à fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis juin 2021 à cause d’une pénurie de personnel. Le service n’est offert que de 8 h à 16 h. Il arrive parfois que les heures d’ouverture soient réduites ou même que le service d'urgence soit fermé temporairement comme cela s’est produit pendant trois jours durant les Fêtes.

Le Réseau de santé annonce qu’il a réussi à recruter cinq infirmières immatriculées pour travailler au service d'urgence, qui comptait déjà cinq infirmières praticiennes.

En tout, dans l'ensemble de l’hôpital, 19 postes d’infirmières immatriculées sur 24 sont pourvus à l’heure actuelle.

Bien qu’il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir assurer la reprise des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au service d’urgence de l’hôpital (notamment grâce au recrutement de médecins supplémentaires), Horizon demeure pleinement engagé à l’égard de cet objectif , souligne le Réseau de santé dans son communiqué.

Horizon estime qu’il faut encore recruter quatre médecins et deux infirmières avant de pouvoir rétablir le service d’urgence en tout temps.

De quoi se réjouir

Je crois qu’il y a beaucoup à célébrer, mais que ce n’est pas entièrement aussi évident que des chiffres , affirme John Higham, coprésident du groupe d’action pour la santé en milieu rural de Sackville-Memramcook-Tantramar et ancien maire de Sackville.

John Higham, coprésident du groupe d’action pour la santé en milieu rural de Sackville-Memramcook-Tantramar, espère que les organismes comme le sien pourront un jour participer à la gouvernance des soins de santé au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Tori Weldon

Le moral était bas dans cet hôpital à cause de la pénurie de médecins et d’infirmières, explique M. Higham. Il est difficile de recruter des médecins, ajoute-t-il. Son groupe d’action compte poursuivre ses activités de promotion de la région pour appuyer les efforts de recrutement.

John Higham dit croire que les investissements prévus dans cet hôpital vont aussi améliorer la situation.

Réparation et rénovation

Horizon compte réparer bientôt les dégâts causés dans une partie de la salle d'urgence lors de la rupture d’une conduite d’eau durant le passage de la tempête Fiona en septembre 2022.

De plus, les travaux de construction d’une deuxième salle d’opération et de rénovation de la salle d’opération actuelle estimés à 2 millions de dollars et annoncés l’automne dernier doivent commencer à la fin du printemps. L’objectif est de pouvoir réaliser plus d’opérations orthopédiques, notamment le remplacement de la hanche et du genou.

Ces investissements démontrent que l’hôpital est considéré comme étant important et valorisé au sein du système provincial de santé, selon le maire de Tantramar, Andrew Black. Le rétablissement du service d’urgence 24 heures est la priorité de la communauté tout entière, souligne-t-il.