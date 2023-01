Les deux policiers de Nelson emportés par une avalanche en C.-B. ont été identifiés

Les deux policiers étaient sur leurs heures de repos lors de l’incident. Ils étaient partis skier près d’Empire Cabin, un refuge de montagne, au nord-ouest du village. La police de Nelson avait préalablement affirmé qu’ils avaient été emportés alors qu’ils faisaient de la motoneige.

Le chef de la police de Nelson, Donovan Fisher, décrit les deux hommes comme étant des agents fantastiques [...] probablement dans mes meilleurs .

Il ajoute que Wade Tittemore était un homme travaillant et un excellent mentor , le père de deux jeunes garçons d’âge primaire qui travaillait au sein de la police de Nelson depuis une dizaine d’années.

C’est difficile , dit-il, visiblement ému.

Les drapeaux de l'hôtel de ville de Nelson ont été mis en berne, mardi, à la suite du décès de l'un des agents de la police, emporté par une avalanche. Photo : Corey Bullock/CBC

Le deuxième agent, Mathieu Nolet, fait partie de la police de Nelson depuis un an. Lorsqu’il a été emporté par l'avalanche, il a frappé un arbre, ce qui l’a ramené à la surface. L’un de ses bras n’a pas été enterré, ce qui lui a permis d’être repéré plus facilement par les équipes de secours.

Il souffre de plusieurs os brisés, mais il va aussi bien que possible compte tenu des circonstances , assure Donovan Fisher.

Les deux hommes portaient des émetteurs de sécurité pour faciliter la localisation en cas d’avalanche.

Difficile pour toute la communauté

La mairesse de Nelson, Janice Morrison, rappelle que sa ville est petite et que tout le monde connaît les policiers qui y travaillent. Cette tragédie nous touche durement , admet-elle.

Le Service de police fait partie de la communauté de Nelson depuis le début, ça a toujours été une part importante de la communauté , dit-elle.

Les drapeaux de l’hôtel de ville de Nelson ont tous été placés en berne plus tôt mardi.

Des risques d’avalanches considérables pour la région

Kaslo est situé dans le sud-est de la Colombie-Britannique, à environ une heure de route de Nelson. Le village est entouré par les chaînes de montagnes Selkirk et Purcell.

Lundi soir, le niveau de danger d'avalanche pour la région était au niveau trois sur cinq, ce qui est considérable, selon Avalanche Canada. En cas de danger considérable, des avalanches naturelles sont possibles et celles déclenchées par l'homme sont probables , peut-on lire sur le site web de l' OSBL .

Le premier ministre Justin Trudeau, dont le frère a perdu la vie en raison d’une avalanche, a publié un message concernant l’avalanche mortelle sur le réseau Twitter.

C’est avec une immense tristesse que j’ai appris qu’un policier est décédé hier près de Kaslo, en Colombie-Britannique. À sa famille et à ses amis, les Canadiens sont avec vous , affirme le premier ministre. Il souhaite par ailleurs au policier blessé un rétablissement rapide et complet .

Avalanche Canada a averti dimanche que de longues périodes de sécheresse et de froid à partir de novembre ont créé des couches faibles dans le manteau neigeux de la Colombie-Britannique cette année, et que celui-ci était conséquemment plus vulnérable aux avalanches.