Une avalanche tue un policier et en blesse gravement un autre en Colombie-Britannique

Les deux agents se déplaçaient en motoneige lorsqu'ils ont été emportés, a fait savoir lundi soir la police de Nelson. Celle-ci n'en a pas dit davantage, mais d'autres informations au sujet de cet incident devraient être rendues publiques dans les jours à venir, a-t-elle promis.

Kalso est situé dans le sud-est de la Colombie-Britannique, à environ une heure de route de Nelson. Le village est entouré par les chaînes de montagnes Selkirk et Purcell.

Lundi soir, le niveau de danger d'avalanche pour la région était au niveau trois sur cinq, ce qui est considérable, selon Avalanche Canada. En cas de danger considérable, des avalanches naturelles sont possibles et celles déclenchées par l'homme sont probables , peut-on lire sur le web de l' OSBL .

Avalanche Canada a averti dimanche que de longues périodes de sécheresse et de froid à partir de novembre ont créé des couches faibles dans le manteau neigeux de la Colombie-Britannique cette année, et que celui-ci était conséquemment plus vulnérable aux avalanches.

Cette situation pourrait persister pendant des mois, voire toute la saison, selon l' OSBL .

