Le festival Bright Lights Windsor connaît à nouveau un vif succès

Nous sommes satisfaits de tout ce qui est sorti. Nous avons eu un accueil vraiment excellent de la part de la communauté également. Nous avons déjà hâte d'être en 2023 , indique Michelle Staadegaarde, responsable de la culture et des événements, en rappelant que l'événement était pleinement de retour pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Le thème de cette année était Take it all in . L'événement comprenait également un hommage à la reine Elizabeth II. 71 vendeurs étaient par ailleurs présents sur le site tout au long du festival.

Les coûts associés au festival Bright Lights s'élèvent à 3,5 millions de dollars.

Des retombées importantes

Selon Michelle Staadegaarde, les gens ont saisi l'occasion du festival pour se rendre dans des restaurants et autres commerces de Windsor. Elle affirme aussi que certains venaient du monde entier, sans toutefois avoir de chiffres exacts à ce sujet.

Les gens sont allés sur la rue Érié, ils sont allés sur la rue Ottawa, ils sont allés au centre-ville. Ils vont dîner avant Bright Lights et ils viennent ici, ils prennent une collation, un bretzel, un chocolat chaud , souligne-t-elle.

Pour Gordon Orr, PDG de Tourism Windsor Essex Pelee Island, le festival est devenu une référence touristique. Il souligne d'ailleurs qu'il a été choisi comme l'événement extérieur préféré des visiteurs quatre ans de suite dans le cadre d'un sondage en ligne que l'agence touristique organise chaque année.

C'est une tradition annuelle, et sans aucun doute, les gens l'attendent avec impatience et il continue de croître , note-t-il.

Selon lui, le site YQGholidays.ca, qui comprend, entre autres, un guide des cadeaux de Noël et des informations sur le festival Bright Lights, a par ailleurs vu sa fréquentation augmenter de 124 % par rapport à 2021.

Si Bright Lights fait l'unanimité, certains souhaiteraient que l'événement ait une portée encore plus grande.

C'est notamment le cas de Renaldo Agostino, conseiller du quartier 3.

Qu'il s'agisse d'un prolongement de Bright Lights ou d'un déplacement [...] quelque part plus près du centre-ville, pour quelque chose qui ne soit pas une entreprise de deux ou trois mois, quelque chose que nous utilisons toute l'année, quelque chose qui illumine et embellit vraiment notre centre-ville , explique-t-il en précisant qu'il prévoit de faire pression en faveur de cette idée.

Un sondage est par ailleurs en ligne sur le site Web de la Ville pour en savoir plus sur l'expérience des visiteurs. Les résultats seront publiés d'ici deux mois.

Avec des informations de CBC