Risque de grève à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard

L'Université de l'Île-du-Prince-Édouard ne cesse de s'agrandir, de se développer et d'attirer toujours plus d'étudiants. En 2012, l'établissement comptait 4555 étudiants. Dix ans plus tard, ce nombre a atteint 5500, soit une augmentation de plus de 20 %.

Un développement qui ne s'est pas répertorié du côté des professeurs. En 2012, l'Université dénombrait 250 professeurs titulaires. En 2021, il était de 253.

Des chiffres qui font réagir l'Association des professeurs de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard.

« On cherche à protéger le nombre de professeurs. Ce n'est pas soutenable ce qu'il se passe en ce moment. Plus de la moitié de nos membres travaillent sur des contrats précaires avec de très bas salaires. » — Une citation de Margot Rejskind, directrice générale, Association des professeurs, UPEI

Interminables négociations

Les demandes de l'association incluent une hausse de salaire pour faire face à l'inflation, une augmentation du nombre de professeurs permanent et des amélioration des conditions de travail des professeurs contractuels.

La question de la précarisation du corps professoral est importante. On veut préserver cette égalité scolaire , assure la directrice générale de l'Association des professeurs de l'UPEI, Margot Rejskind.

L'Université de l'Île-du-Prince-Édouard compte 5500 étudiants en 2022. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Cela ne va pas bien, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. On a ouvert les négociations au mois d'avril, puis nous avons passé quatre mois en négociation directe avant de demander la conciliation , explique Margot Rejskind.

Le ministère du Développement économique a dû alors intervenir une première fois pour mettre en place cette conciliation. Les pourparlers qui devaient à la base durer une dizaine de jours se sont finalement étendus sur quatre mois.

« Nous n'avons vu aucun progrès du côté de l'employeur. Ils ont amené très peu de propositions sur la table. Pour eux, tout va bien. Au contraire, nous, nous voulons parler des problèmes de façon générale. » — Une citation de Margot Rejskind, directrice exécutif, Association des professeurs, UPEI

2e intervention du gouvernement provincial

Face à ce blocage, le ministre du Développement économique, Bloyce Thompson, a décidé d'intervenir une seconde fois début janvier. Il a demandé la nomination d'un médiateur.

Celui-ci dispose de 14 jours à compter de sa nomination pour déposer un rapport au ministre sur l'état des négociations. Dans le cas où un médiateur est incapable de parvenir à un accord, les deux parties entreront dans une réflexion de sept jours, période après laquelle ils pourront demander un vote de grève.

Nous entrons dans un nouveau processus qui devrait supposément durer 14 jours. Mais après ce que l'on a vu avec la conciliation, nous ne croyons pas que cela va se résoudre à l'intérieur de cette période , explique le docteur Michael Arfken, président de l'Association des professeurs de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard.

La Faculté d'ingénierie de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard a ouvert ses portes dans ce nouveau batiment en 2016. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La crainte d'une grève

Devant cette situation, l'Association des professeurs de l'Université croit qu'une grève est probable.

« Si les choses ne s'améliorent pas, si l'employeur ne nous revient pas avec des propositions raisonnables et équitables, alors oui, il est tout à fait possible qu'il y ait une interruption de travail sur le campus. » — Une citation de Dr Michael Arfken, président, Association des professeurs, UPEI

Margot Rejskind ajoute que les cours pourraient être interrompus, jusqu'à ce que des progrès dans les négociations soient visibles.

L'inquiétude monte aussi du côté des étudiants de l'université. Adam MacKenzie, le président de l'Association des étudiants, assure que le bruit d'une possible grève commence à courir sur le campus.

Nous souhaitons qu'une nouvelle convention collective soit signée. Nous sommes contre une grève, car les plus grands perdants seraient les étudiants , assure-t-il.

« Les étudiants sont inquiets. L'inquiétude monte un peu plus chaque jour. » — Une citation de Adam MacKenzie, président de l'Association des étudiants de l'UPEI

Du côté de l'Université, on assure dans un communiqué, vouloir signer une convention collective qui soit équitable pour les professeurs, chargés de cours, bibliothécaires et instructeurs en soins infirmiers cliniques et ainsi aider l'Université à maintenir sa mission d'offrir des occasions d'apprentissage exceptionnelles aux étudiants et à remplir son engagement envers l'avenir.

Le gouvernement provincial, lui, espère éviter une grève. Il s'agirait de la première à l'UPEI depuis 2006.