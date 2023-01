Près d’un an après l’explosion mortelle, l’avenir d’Eastway Tank n'est pas clair

Près d'un an, jour pour jour, après une explosion qui a entraîné la mort de six travailleurs et déclenché plusieurs accusations provinciales en matière de sécurité au travail, l’avenir de l’entreprise en question, Eastway Tank, Pump & Meter, vieille de plusieurs décennies, n'est pas clair.

Le 13 janvier 2022, Kayla Ferguson, Rick Bastien, Etienne Mabiala, Danny Beale et Russell McLellan sont morts sur le site du fabricant de citernes d'Ottawa, sur le chemin Merivale, à la suite d’une explosion et d’un incendie. Un sixième employé, Matt Kearney, est décédé à l'hôpital le lendemain, dans ce qui est devenu l'incident sur le lieu de travail le plus meurtrier de la Ville depuis de nombreuses années.

Rick Bastien, Etienne Mabiala, Danny Beale, Kayla Ferguson, Russell McLellan et Matt Kearney sont les victimes de l’explosion survenue à l’usine Eastway Tank à Ottawa, en janvier 2022. Photo : Photos soumises.

Vendredi dernier, le ministère du Travail de l'Ontario a accusé l'entreprise et son propriétaire, Neil Greene, de trois infractions chacun à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province.

L'entreprise a été accusée, entre autres, de ne pas avoir pris de précautions raisonnables pour protéger les employés le jour de l'explosion. Les allégations n'ont pas été prouvées en cour.

Transports Canada a confirmé, vendredi, qu'il n'avait pas reçu de demande de la part d'Eastway Tank pour exercer ses activités à un autre endroit.

Le propriétaire de l'entreprise, Neil Greene, n'a pas répondu aux multiples demandes de CBC. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

L'agence a aussi confirmé dans une déclaration envoyée par courriel qu'Eastway Tank n'a pas mené d'opérations régulières dans le cadre de son enregistrement auprès de Transports Canada depuis l'explosion, qui a laissé un bâtiment du site gravement endommagé.

Le propriétaire de l'entreprise, Neil Greene, n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires concernant les accusations provinciales ou le statut actuel d'Eastway Tank.

Des souvenirs délavés, près d'un an plus tard

Dans les mois qui ont suivi l'explosion, on pouvait apercevoir un véhicule de sécurité pendant la journée, qui gardait le portail d'Eastway Tank, à quelques pas du chemin Merivale.

Lundi en début d'après-midi, cependant, il n'y avait pas de sécurité au portail, qui était fermé, et il ne semblait pas y avoir d'activité sur le site, où des véhicules de toutes sortes restaient garés.

Des photos défraîchies et vieillies se trouvent sous le panneau de l'Eastway qui accueille les conducteurs du chemin Merivale. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Des photos vieillies et décolorées et d'autres souvenirs rendant hommage aux victimes de l'explosion entouraient encore le panneau d'Eastway Tank, faisant face aux conducteurs et aux passants de Merivale.

Ils avaient été laissés là par des familles et des amis dans les jours qui ont suivi l'incendie.

Un site web consacré à l'inventaire

Parmi les pièces d'équipement stationnées lundi de l'autre côté de la barrière d'Eastway Tank se trouvait un châssis Freightliner 1999.

Ce même appareil, ainsi que plusieurs camions, citernes et ravitailleurs, sont répertoriés sur un site web appelé usedoilandfiretrucks.com.

L'équipement figurant sur la photo est répertorié sur un site web exclusivement consacré à la présentation des stocks. Photo : usedoilandfiretrucks.com

La semaine dernière, les visiteurs du site web d'Eastway Tank, eastwaytank.com, étaient redirigés vers le site d'inventaire. Bien que ce ne soit plus le cas, le site d'inventaire était encore accessible directement lundi.

Certaines photos du site d'inventaire montrent soit la signalisation d'Eastway Tank, soit des signes du site de Merivale, notamment le revêtement rouge de la station de lavage voisine.

Un camion de propane portant le logo d'Eastway Tank et photographié par la station de lavage voisine de l'entreprise figure parmi les articles répertoriés sur le site web d'inventaire. Photo : usedoilandfiretrucks.com

L'un des articles de l'inventaire est répertorié avec le même numéro de téléphone 888 qui figurait dans d'anciennes publicités d'Eastway Tank et qui, lorsqu'il a été composé, était hors service lundi.

L'affichage de l'inventaire n'est pas une nouveauté pour l'entreprise. Son site web principal le faisait avant l'explosion. Toutefois, contrairement au site d'inventaire, qui ne se concentre que sur la liste des stocks, le site principal faisait également la publicité d'autres services d'Eastway Tank.

Plaque commémorative numérique

Eastway Tank n'était pas inscrit dans le registre du Bureau du surintendant des faillites à Ottawa, en date de jeudi dernier.

Selon les dossiers publics de la province, Lewis Motor Sales, à Barrie, en Ontario, a placé un privilège sur Eastway Tank pour les véhicules achetés ainsi que tous les accessoires, pièces de rechange, remplacements, pièces jointes et reprises .

Un site web intitulé eastwaytank.ca, qui présentait le logo de l'entreprise l'été dernier, affiche actuellement l'image d'un monument commémoratif qui ressemble à celui que la Ville d'Ottawa a dévoilé en l'honneur des six victimes de l'explosion en octobre dernier.

Cette plaque numérique a été présentée sur un site web appelé eastwaytank.ca la semaine dernière. Photo : eastwaytank.ca

La semaine dernière, la plaque du site web indiquait que les six employés ont perdu la vie lors des événements tragiques survenus à Eastway Tank le 13 janvier 2022 .

Le libellé était presque identique à celui de la plaque de la Ville, sauf que la plaque de la Ville utilisait les mots l'explosion d'Eastway Tank .

Le libellé de la plaque du site internet a ensuite été modifié. Il ne mentionne plus l'événement. Il énumère simplement les noms des six employés et dit dans nos pensées et nos prières pour toujours et jamais oublié .

Le libellé de la plaque numérique a depuis changé. Photo : eastwaytank.ca

CBC News a demandé à M. Greene ce qu'il en était du site web d'inventaire et si eastwaytank.ca appartenait à Eastway Tank, sans retour.