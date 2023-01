L’économie au cœur des discussions au Sommet des leaders nord-américains

Face aux pénuries alimentaires et énergétiques causées par la guerre en Ukraine et aux tensions grandissantes avec la Chine, l’importance de renforcer les liens économiques entre le Canada, les États-Unis et le Mexique sera au cœur des discussions au Sommet des leaders nord-américains, mardi, à Mexico.

Pour établir une meilleure cohésion économique en Amérique du Nord, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président américain Joe Biden et le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador devront toutefois aborder de front la question du protectionnisme.

Une plus grande ouverture du secteur automobile américain, du secteur énergétique mexicain et du secteur laitier canadien aiderait à la réalisation de l’objectif commun et, par conséquent, à assurer une plus grande autonomie aux trois pays nord-américains.

Les États-Unis soutiennent que le marché laitier canadien, soumis à la gestion de l'offre, prive les producteurs américains d'un accès équitable aux clients au nord de la frontière. Washington affirme aussi que le Mexique favorise injustement les fournisseurs d'énergie nationaux.

Pour leur part, le Mexique et le Canada reprochent aux États-Unis de ne pas jouer équitablement en ce qui concerne la façon dont ils définissent le contenu étranger dans leurs chaînes d'approvisionnement du secteur automobile.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire Trudeau sont accueillis par le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador et son épouse. Photo : afp via getty images / Claudio Cruz

Les discussions trilatérales porteront donc sur des enjeux commerciaux, mais aussi sur l’immigration, le trafic de drogue et les récents événements qui ont secoué le Brésil.

M. Trudeau doit aussi s’entretenir en tête-à-tête avec M. Biden en matinée. L’économie sera encore une fois au programme puisque le Canada souhaite être inclus dans le plan de relance de Joe Biden et dans sa stratégie commerciale dans la région indo-pacifique. La question migratoire sera également abordée, alors que le Canada et les États-Unis sont toujours dans le processus de révision de l’entente sur les tiers pays sûrs.

Accompagné de son épouse, Justin Trudeau est arrivé lundi après-midi à Mexico. Le premier ministre canadien a participé à une discussion avec des chefs d'entreprises de tout le continent. En soirée, il s’est joint à MM. Biden et Lopez Obrador pour un souper auquel étaient également conviées leurs compagnes.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador accueille son homologue américain Joe Biden. Photo : afp via getty images / Jim Watson

Quant au président américain, il est arrivé dimanche soir dans la capitale mexicaine après une visite à la frontière sud des États-Unis. Ce lieu est politiquement tendu en raison de l'immigration clandestine, un sujet qui sera abordé entre MM. Biden et Lopez Obrador.

- Avec les informations de Christian Noël, de l’Agence France-Presse et de La Presse canadienne