Pérou : 17 morts lors d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre

Nous avons confirmé 17 décès aujourd'hui à Puno lors d'affrontements avec les forces de l'ordre dans les environs de l'aéroport de Juliaca , dans la région aymara (peuple amérindien) de Puno, a déclaré à l' AFP une source du bureau du médiateur, faisant également état de plus d'une trentaine de blessés.

Les victimes présentent des blessures par balle, a déclaré un responsable de l'hôpital Carlos Monge de Juliaca où elles ont été emmenées.

Les affrontements ont éclaté alors que les manifestants tentaient d'envahir l'aéroport de Juliaca, situé à environ 1300 km au sud de Lima, dans la région de Puno. Cet aéroport avait déjà fait l'objet d'une tentative d'assaut samedi.

« Aujourd'hui, plus de 9000 personnes se sont approchées de l'aéroport de Juliaca et environ 2000 d'entre elles ont lancé une attaque sans merci contre la police et les installations, utilisant des armes improvisées. »