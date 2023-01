Une femme souffle ses 106 bougies à Knowlton

En Estrie, seules 120 personnes ont plus de 100 ans, dont 105 femmes. Doris Manson fait partie de ce club spécial. Lundi, le personnel de la résidence Knowlton et sa famille ont souligné son 106 e anniversaire.

Le fils de Mme Manson, Douglas Williams, raconte que sa mère a vécu toute sa vie en aidant les autres.

« Elle aidait les docteurs, des fois, à Waterloo. [...] Quand ils avaient besoin de gardes-malades, ou quelque chose, elle y allait. Elle prenait soin de bien du monde. C’était une femme forte. » — Une citation de Douglas Williams, fils de Doris Manson

La plus que centenaire est née à Mansonville en 1917. Elle a connu la Grande Dépression et la 2e Guerre mondiale. Elle a été infirmière avant de se marier et d'élever sa famille sur une ferme.

Doris Manson a été infirmière avant de se marier. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Sa vie inspire ses proches. C’est ma grand-mère. Je l’aime , souligne sa petite-fille Christina Williams, en ajoutant que Mme Manson lui a appris à cuisiner de nombreuses recettes familiales.

Doris Manson avec sa petite-fille Christina Williams et son arrière-petit-fils Lucas. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Elle faisait des clôtures, elle faisait le foin, elle faisait à manger. On n’a jamais manqué de rien, chez nous. On vivait sur la terre, avec la terre , renchérit Douglas Williams.

Doris Manson appréciait par ailleurs cette terre à sa juste valeur. Dans sa jeunesse, sur la terre de son père à Mansonville, elle a vu les conséquences de la crise de 1929.

Une photo de Doris Manson quand elle était enfant en compagnie de son père, Nathaniel-Vernon Manson. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Mon grand-père gardait des vieux. Dans ce temps-là, il y avait la Grande Dépression. Personne n’avait d’argent. Il a pris soin du monde et tout ça. Ma mère est toujours restée marquée par ça , raconte Douglas Williams.

J’ai l’impression que c’est peut-être à cause de tout ce qu’ils ont vécu dans leur vie que maintenant, aujourd’hui, ils sont contents. Ça ne prend pas grand-chose pour faire leur journée , constate la coordonnatrice des soins infirmiers de la résidence Knowlton, Andréa Greigg.

Lundi, ces petites choses ont pris la forme de gâteau et de la présence de sa famille pour célébrer son anniversaire.

Avec les informations de Guylaine Charette.