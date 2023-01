Le projet de Capitale québécoise des pêches devra être revu

C'est le cas notamment de la promenade en construction sur la rue du Banc près du littoral, qui a été complètement détruite.

La recharge de plage, qui devait assurer la protection des berges du secteur du quai D’Amours où se trouve la promenade, n’a pas tenu le coup.

Daniel Côté, le maire de Gaspé, se dit affligé par la tournure des événements. Il s’attendait à ce que cette recharge de plage reste en place pendant de nombreuses années.

« Ce qui devait s’éroder en dix ans, s’est érodé le temps d’une tempête. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

Certains disent que le projet est à l’eau, mais non, il s’agit uniquement d’un petit bout sur la rue du Banc qui est en questionnement , précise toutefois le maire.

Une grande partie des installations épargnée par la tempête

Pour l’instant, il est encore trop tôt pour évaluer l’ampleur des dégâts. Néanmoins, Daniel Côté se fait rassurant en mentionnant que plus de la moitié du projet se trouve en dehors de la rue Banc, c’est-à-dire l’endroit ravagé par la tempête.

Plusieurs sites doivent être aménagés afin de faire de Rivière-au-Renard un lieu touristique reconnu comme Capitale québécoise des pêches. Le projet prévoit entre autres la construction d'une tour d’observation, d'une promenade en bord de mer et de jeux d'eau pour enfants situés en plein cœur historique du village.

L'aménagement du secteur de la tour d’observation ainsi que celui de l'ancien bâtiment des Robin pourront aller de l’avant puisque ces endroits ne subissent pas les effets de l’érosion.

L'objectif derrière le projet de Capitale québécoise des pêches est d'aménager un lieu touristique centré sur l'interprétation et l'histoire des pêches au Québec (photo d'archives). Photo : Gracieuseté de la Ville de Gaspé

Ce qui devra être repensé

La tempête a tout de même fortement bousculé le chantier qui doit être revisité, notamment le secteur de la rue du Banc.

Daniel Côté évoque plusieurs possibilités. La partie détruite de la promenade pourrait être déplacée, mais elle pourrait aussi être rebâtie sur pilotis. Le conseil pourrait aussi décider d'abandonner l'aménagement de cette promenade dans le secteur de la rue du Banc.

Les ingénieurs devront se pencher sur la faisabilité d'une recharge de plage et faire leurs recommandations quant à l’avenir du projet. Est-ce que la recharge est une véritable perte, est-ce qu’une recharge supplémentaire viendrait stabiliser le sol pour des dizaines d’années ? , se demande Daniel Côté qui ajoute qu’une franche réflexion s’impose quant à ce sujet.

La fréquence des grandes tempêtes et leurs impacts devront être considérés pour assurer la pérennité d'infrastructures comme celles imaginées pour le projet de Capitale québécoise des pêches. La mer ne gèle presque plus l’hiver, on a de plus en plus d’érosion, on a des marées de plus en plus fortes et il y a une hausse du niveau des mers qui est attendue également, alors on doit être doublements vigilants avant d’investir dans ce genre de projet , commente Daniel Côté.

Le projet est évalué à environ 8 millions de dollars. La première pelletée de terre pour le projet a eu lieu le 20 mai dernier.

D’après le reportage de Bruno Lelièvre