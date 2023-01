Une nouvelle caserne pour les pompiers de Zenon Park

Le projet a été lancé en 2019 grâce à un don de 50 000 $ fait par la Fondation Humboldt Strong. L'organisme a tenu à faire cette contribution pour remercier les pompiers du village de leur appui lors de l’accident mortel impliquant l’équipe des Broncos de Humboldt, en 2018.

Comme plusieurs pompiers de Zenon Park, le chef adjoint du service des incendies, Nicolas Ferré, s'était rendu sur les lieux le jour de la tragédie. Cet événement a marqué le Fransaskois.

Moi-même, en étant à l'accident, je voulais améliorer mon entraînement et être meilleur, [mieux] préparé, explique-t-il. En faisant une caserne comme ça, je trouve que c’est ce but-là de s’améliorer.

Nicolas Ferré est le chef adjoint du service des incendies. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Une fois le don de la fondation reçu, un comité communautaire a décidé qu’il serait important de construire une nouvelle caserne pour les pompiers afin de leur offrir un endroit où ils pourraient se rencontrer et s'entraîner. Ce besoin était d'autant plus pressant que l’ancienne caserne était beaucoup plus petite et ne répondait plus aux besoins de la communauté.

« On n'a pas besoin des pompiers chaque jour, mais quand on en a besoin c'est très, très important. » — Une citation de Nicolas Ferré, chef adjoint du service des incendies de Zenon Park

Au total, Nicolas Ferré estime à plus de 400 000 $ la somme amassée pour réaliser le projet.

Les deux municipalités rurales qu'on couvre ont mis un certain montant d'argent et puis on a trouvé d'autre argent privé. Alors il n'y a aucun argent provincial ou fédéral. Ce sont tous des dons locaux , ajoute-t-il.

Les pompiers volontaires ont également participé au financement de leur nouvelle caserne.

On se fait payer chaque fois qu'on fait l'entraînement ou on va sur un appel , explique Nicolas Ferré. On a décidé comme équipe de remettre tout cet argent-là pour acheter l'équipement et pour aider à finir de bâtir la caserne.

Nicolas Ferré et Eric Valois, deux pompiers volontaires, se disent heureux de travailler dans leur nouvelle caserne. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

La caserne est construite là où se trouvait autrefois l'ancien couvent de Zenon Park démoli en 2010. L’Association Fransaskoise de Zenon Park, propriétaire du terrain, l'a offert au service des incendies en échange d'un autre terrain dans le village.

Une cérémonie d’ouverture officielle est prévue ce printemps pour remercier ceux qui ont contribué à ce que cette nouvelle caserne devienne une réalité.