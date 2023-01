Une entreprise de Drummondville a joué un rôle clé pendant la crise du verglas

Le grand verglas a en effet marqué toute l’équipe de l’entreprise. Jamais les employés n'auraient imaginé fabriquer autant de pièces de pylônes électriques en si peu de temps.

Je suis opérateur de contrôle numérique et c'était du six, sept jours [de travail] par semaine , se rappelle Ghislain Nault.

On travaillait 12 h par jour sur deux "shift", six jours sur sept. Moi non plus, je n'avais pas d'électricité chez nous, avec les enfants. On finissait de travailler, on arrivait le soir, on préparait le bois pour le lendemain et tout le kit, et après ça, on revenait au boulot encore! , ajoute son collègue Yvon Duperron.

Aujourd'hui aux commandes de l'entreprise de quatrième génération, Georges Guérette garde aussi en mémoire ce chapitre de l’histoire.

« C'était un état de panique à travers tout le Québec et tous nos employés se sont retroussé les manches et ont mis la main à la pâte. [...] On est le pilonnier qui a fourni le plus d'acier en tonnage à Hydro-Québec. » — Une citation de Georges Guérette, président de Fabrimet

Cette cadence de travail accélérée a permis aux équipes de réparation d'avoir suffisamment de pylônes pour redonner l'électricité aux Québécois.

Hydro-Québec a fait l'acquisition de pylônes de remplacement et de nouveaux pylônes et a créé sa ceinture autour de Montréal. [...] Ça a donné environ 400 nouveaux pylônes en plus des 300 qui avaient été réparés de façon urgente dans les deux ou trois premières semaines , raconte Georges Guérette.

Ces nombres s’ajoutent à ceux des pièces de renforts destinées aux milliers de poteaux de bois, eux aussi emportés par le verglas. Le dévouement de l'entreprise a d'ailleurs été souligné par Hydro-Québec.

Si l'acier ne se rendait pas sur les chantiers, les monteurs de lignes ne pouvaient pas redonner l'électricité sur les lignes! , souligne Georges Guérette.

Vingt-cinq ans après la crise, Ghislain Nault et se dit d'ailleurs toujours aussi fier du travail accompli par son équipe.

C'est un sentiment de fierté quand même d'avoir participé à ça et de reconstruire le réseau électrique en bonne partie , soutient-il.

Georges Guérette et ses employés sont aussi optimistes face à l’avenir : grâce à de nouvelles normes de fabrication, les Québécois disposent aujourd'hui d'un réseau hydroélectrique beaucoup plus robuste qu’en 1998.

