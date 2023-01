Montréal sécurisera les pourtours d’une cinquantaine d’écoles et de garderies en 2023

Une fois réalisés, ces projets feront en sorte que plus de 15 000 élèves seront plus en sécurité lors de leurs déplacements aux abords de leur école , indique l’administration Plante dans un communiqué de presse publié mardi matin.

Un second appel de projets sera aussi lancé avant la fin de l’année pour sécuriser cette fois les abords de lieux fréquentés par les aînés.

L'apaisement de la circulation autour des écoles, des garderies et de deux parcs (voir la liste plus bas) consiste en un éventail d’actions qui peuvent être prises comme élargir des trottoirs, créer des saillies pour raccourcir la distance de rue à traverser, installer des dos d’âne, des feux pour piétons à décompte numérique ou ajouter des refuges en béton au milieu d'une large avenue.

« Faire en sorte que toutes et tous puissent se déplacer sécuritairement dans nos rues est une grande priorité de notre administration. Cette année, nous voulons en faire plus et aller plus vite. » — Une citation de Sophie Mauzerolle, élue responsable du transport et de la mobilité à la Ville de Montréal

Sophie Mauzerolle est conseillère pour le district Sainte-Marie dans l'arrondissement de Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

Depuis son lancement en 2020, le Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAE) a permis de sécuriser les abords de 73 écoles pour plus de 40 000 élèves. Il y a un an, le programme a été élargi pour inclure les garderies, les résidences pour aînés et les parcs.

Si le nombre de blessés graves dus à des collisions a diminué de moitié depuis 10 ans dans les rues de Montréal, le nombre de décès, lui, n’a pas diminué. On en compte environ 28 par an, dont les deux tiers sont des piétons et majoritairement des aînés.

« En ayant doublé notre budget dédié à la sécurisation des déplacements, nous sommes déterminés à accélérer la transformation de nos milieux de vie partout à Montréal. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Un coup d’œil au programme d’investissement permet de constater qu’en 2021, la Ville avait effectivement budgété 10 millions par an pour la mise en œuvre de mesures de sécurisation dans le cadre de sa Vision Zéro (blessés graves et accidents). Toutefois, entre 2022 et 2031, ce ne sont plus que 5 millions par an en moyenne qui sont prévus.

Lors du décès de la jeune ukrainienne de 7 ans dans l’arrondissement de Ville-Marie, des résidents avaient dénoncé la lenteur des changements. Le parti d’opposition Ensemble Montréal avait de son côté souligné qu’il demande depuis plusieurs années l’ajout plus conséquent de brigadiers scolaires.

Selon une chercheuse de l’INRS interrogée par Radio-Canada en décembre dernier, il est important aussi que les automobilistes se responsabilisent.

Un avis partagé par l’élue responsable du transport et de la mobilité à la Ville. Nous devons toutes et tous, collectivement, faire partie de la solution et adapter nos comportements sur la route pour protéger les plus vulnérables , a rappelé Mme Mauzerolle mardi.

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau