En Alberta, l’absence d’ordre professionnel en aide psychologique pénalise les Autochtones

Les membres des Premières Nations et les Inuit sont couverts par un programme des services de santé non assurés (SSNA), géré par le gouvernement fédéral, mais ce programme ne prend pas en charge les honoraires de praticiens autres que ceux qui sont réglementés par un ordre professionnel.

Présidente de Services psychologiques autochtones et membre de la Première Nation de Swan River, près de Slave Lake, Leigh Sheldon estime que la création d’un ordre pour les psychothérapeutes augmenterait le bassin de praticiens qui pourraient devenir des fournisseurs agréés par le programme des SSNA .

Cela changerait tellement [les choses], car nous avons beaucoup de patients dans le besoin [alors] qu'il n'y a pas assez de fournisseurs , dit Leigh Sheldon, qui est par ailleurs psychologue agréée et propriétaire d'un cabinet basé à Edmonton qui offre des services psychologiques aux Autochtones.

De son côté, Shaheen Alarakhia, propriétaire de Holistic Healing Counseling à Edmonton, a dû refuser des patients dépendants du programme des SSNA du fait qu’elle n'appartient pas encore à un ordre professionnel.

Elle se souvient d'une femme autochtone qui a été déçue d'apprendre que ses services n'étaient pas couverts par le programme des SSNA . Elle m'a dit que j'étais la sixième personne qu'elle appelait pour des traumatismes qu'elle a vécus , raconte-t-elle. Je suis compétente pour l’aider, mais je ne pouvais pas répondre à sa demande.

Suivre l'exemple d'autres provinces

L'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ont des ordres professionnels pour superviser le travail des psychothérapeutes, la réglementation des professions étant une responsabilité provinciale.

À travers son porte-parole Matthew Gutsch, Services aux Autochtones Canada, le ministère qui gère le programme des SSNA , a confirmé dans un courriel que les psychothérapeutes en Alberta seraient admissibles au programme si leur pratique était réglementée, à savoir organisée en ordre professionnel.

Mais cela fait près de deux décennies que la province est exhortée à réglementer la profession de psychothérapeutes pour protéger les patients contre les praticiens non formés et non soucieux de l'éthique professionnelle.

L'adoption, en décembre 2018, par l'ancien gouvernement néodémocrate de la Loi sur la protection des services de santé mentale, avait permis à l'Association des psychothérapeutes de l’Alberta de voir le jour.

Le but de cette association était de jeter les bases d'une transition vers la création d'un ordre qui soumettrait les psychothérapeutes, les conseillers en toxicomanie et les conseillers en soins à l'enfance et à la jeunesse à un code de déontologie, à des normes de pratique et à un processus disciplinaire.

Pas une priorité gouvernementale

Le nouvel ordre professionnel attendu devait voit le jour à l'été 2021, mais le ministre de la Santé de l'époque, Tyler Shandro, a informé l'Association que sa création ne constituait plus une priorité pour son gouvernement.

Interrogé précédemment sur la raison du retard, le gouvernement de l'Alberta n'a pas précisé quel était le problème.

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Nicholas Milliken, n'était pas disponible pour une entrevue.

Son attaché de presse, Colin Aitchison, a fait valoir que le gouvernement voulait faire plus de consultations parce que des communautés autochtones ont demandé à la province de ne pas adopter le règlement.

Nous reconnaissons que ce travail n'a pas avancé aussi rapidement que nous l'aurions souhaité , a-t-il écrit dans un courriel, en annonçant qu' à l'aube de 2023, nous sommes impatients de faire des progrès et de continuer à consulter les intervenants et les communautés autochtones .

Pendant ce temps, les Albertains autochtones font face à de longues attentes pour voir des professionnels agréés admissibles au programme des SSNA .

Selon Leigh Sheldon, qui dit avoir offert plus de 2000 séances de consultation gratuites en huit mois à des personnes qui n'avaient pas accès au programme des SSNA , ce sont environ 89 personnes qui attendent chaque mois pour voir l'un de ses prestataires.

Elle souligne, par exemple, qu'il n'est pas acceptable qu'un survivant des pensionnats pour Autochtones, qui a besoin d'un soutien dans son processus de guérison, ne puisse pas bénéficier de services dont il a besoin.

Une séance avec un thérapeute peut coûter environ 200 $ l'heure.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine