Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets : le manque de personnel force à agir

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets reverra plusieurs façons de fonctionner pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, alors qu’il manque déjà 200 employés à l’heure actuelle. Ainsi, le nombre de classes de maternelle 4 ans sera coupé d’environ la moitié, les services en orthopédagogie seront diminués et les transferts d’élèves seront plus fréquents.

C’est ce qui ressort d’une vidéo publiée sur YouTube qui a été partagée aux parents lundi après-midi, à la veille d’une conférence de presse qui aura lieu mardi matin.

Le CSS du Pays-des-Bleuets, qui compte 1500 employés, couvre quatre secteurs, soit Normandin, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Roberval.

Dans la présentation faite par le directeur général, Patrice Boivin, et la directrice des ressources humaines, Nadia Tremblay, ils expliquent aux parents que le manque d'employés ne fait qu’empirer et les force à prendre des décisions. Les employés avaient été informés plus tôt en journée.

Cinquante enseignants non légalement qualifiés

Nadia Tremblay a notamment précisé que plus d’une centaine de membres du personnel sont non légalement qualifiés, dont la moitié en enseignement. De plus, les listes de remplacement sont vides dans la quasi-totalité des catégories d’emploi.

Selon les données présentées dans la vidéo, le CSS devra ajouter 150 ressources additionnelles d’ici 2025 pour combler les départs à la retraite, pour un total d’environ 350 ressources, dont la moitié au niveau du personnel enseignant , a précisé Nadia Tremblay.

Des efforts de recrutement sont faits, mais ils ne suffisent pas, même si le nombre d’entrevues par année est passé de 100 à 500.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Moins de classes de maternelle 4 ans

Dans la deuxième partie de la vidéo de 12 minutes, le directeur général détaille les mesures qui seront prises.

Dans un premier temps, on avait quand même 19 classes de maternelle quatre ans que nous avons implantées. Alors, à compter de la prochaine année scolaire, nous allons diminuer ce nombre de classes-là. Donc on garde les classes en milieux défavorisés et nous allons plutôt privilégier une approche par secteurs, ce qui veut dire qu’on aura peut-être entre 8 et 10 classes l’an prochain plutôt que 19, donc pour réaffecter les enseignantes et les TES (techniciens en éducation spécialisée) qui sont dans ces classes-là vers les services, soit du préscolaire 5 ans ou de l’enseignement primaire , a dit en détails Patrice Boivin.

Il y aura entre huit et dix classes de maternelle 4 ans plutôt que 19. Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est des services en orthopédagogie, le directeur général a annoncé qu’ils ne pourront plus être offerts de la même manière.

On va chercher des solutions alternatives pour donner le meilleur service possible, mais il faut se rappeler qu’il est possible qu’il y ait une certaine diminution de certains services additionnels qui sont donnés au niveau de nos élèves. Je pense qu’il faut être franc sur ces aspects-là , a-t-il poursuivi.

Plus de transferts

De plus, les élèves pourront être appelés plus souvent à changer d’école, alors que les paramètres pour la création de classes seront revus. Ceux-ci seront moins d’ordre financier et se baseront plus sur les ressources humaines disponibles.

Ce ne sera pas juste une question, est-ce qu’on a le financement par école pour ouvrir un groupe. On va y aller aussi avec le critère qui va devenir important, c’est de savoir est-ce qu’on est capable à partir des ressources humaines que nous avons en enseignement, en éducation spécialisée, de services aux élèves... Est-ce qu’on est capable, autrement dit, de restreindre le nombre de groupes? Il va y avoir un peu plus de déplacements, il faut s’attendre à cela , a-t-il averti.

Tous deux ont dit reconnaître que ces annonces pourront causer de l'incertitude pour plusieurs. Cependant, ils disent agir en toute transparence.

Finalement, un appel au milieu et a été fait pour qu’il se mobilise, notamment aux personnes retraitées de tous les milieux.