Acquisition de F-35 : des réactions positives au Saguenay–Lac-Saint-Jean

C’est qu’en plus des nouveaux appareils, des investissements quant au renouvellement d’infrastructures dans les bases canadiennes, dont Bagotville, sont prévus en parallèle à cette annonce.

Pour le président de l’arrondissement de La Baie et conseiller municipal Raynald Simard, il s’agit d’une bonne nouvelle.

On sait que la base militaire de Bagotville est quand même une base stratégique et importante pour la région et pour le Canada. Donc, la venue des F-35 va amener des investissements certainement majeurs, ici, à la base militaire, donc, des retombées économiques importantes pour notre région, pour Saguenay et notre arrondissement , croit-il.

Un chasseur Lockheed Martin F-35 Lightning II de l'US Air Force. Photo : AP / Senior Airman Joseph Barron

Pour le député conservateur dans Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, les libéraux ont perdu du temps en plus de gaspiller des ressources pour ainsi revenir à la case départ.

Espérons que le processus va bien se dérouler. [...] Le gouvernement est en retard, ça coûte beaucoup plus cher et on a perdu encore beaucoup de temps pour une décision qui va arriver dès le début .

Rappelons que le gouvernement de Stephen Harper avait déjà annoncé son intention en 2010 d’acquérir une soixantaine d’avions F-35.

Incertitudes

De son côté, le député fédéral de Jonquière, Mario Simard, salue cette annonce. Il demeure toutefois prudent quant aux délais et aux retombées annoncés par le gouvernement Trudeau. Il croit que le projet manque pour l’instant d’encadrement.

Aujourd'hui avec les fluctuations, la hausse des coûts sur tout. On n'a pas de garantie sur les délais. Et surtout on n'a pas de garantie sur les retombées. On sait que le secteur de l'aérospatiale est surtout au Québec. Ma principale préoccupation tient du fait que le contrat n'inclut aucune garantie , a-t-il indiqué.

D'après les informations d'Annie-Claude Brisson