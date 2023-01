Double médaillé d’or, Nathan Gaucher a encore soif de championnats

Pour la deuxième fois en moins de cinq mois, Nathan Gaucher rentre à Québec avec une médaille d’or du Mondial de hockey junior au cou. Il ne reste plus qu'à ajouter un troisième championnat, avec les Remparts celui-là.

De retour dans le vestiaires de l'équipe, quatre jours après la victoire à l’arrachée du Canada contre la Tchéquie., l’attaquant semblait encore un peu sur un nuage, lundi.

J’ai vécu quelque chose de vraiment spécial à Halifax. J’ai beaucoup apprécié mon mois là-bas et j’ai aussi beaucoup appris dans la victoire , lance celui qui reprendra la route vers les Maritimes, cette semaine, pour y disputer trois matchs avec les diables rouges.

Nathan Gaucher brandit le drapeau du Canada après la victoire face aux Tchèques. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Également membre de l'équipe championne du Mondial 2022, au mois d’août, Gaucher admet que le contexte des dernières semaines était différent. Cette fois, les yeux de tous les amateurs de hockey étaient tournés vers le Canada.

L'atmosphère était complètement différente. C’était Noël. Ma famille a pu venir. [...] On avait beaucoup de bons joueurs, dont trois qui descendaient de la Ligue nationale. Il y avait un petit peu plus de pression.

Bédard, un joueur d'équipe

Si le nom de Connor Bedard était sur toutes les lèvres durant le tournoi, Nathan Gaucher assure que l’attention portée à ce dernier n’a jamais été une distraction pour ses coéquipiers. Le jeune phénomène est un gars d’équipe , dit-il.

Il est assez tranquille. Il fait ses petites choses. Sur la glace, il est assez exceptionnel, mais à l’extérieur c’est un très bon humain.

Le joueur de centre Connor Bedard est pressenti pour être le tout premier choix du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Dans l’ombre des gros canons offensifs de la formation canadienne, Gaucher s’est fait lancer des fleurs par l’entraîneur Dennis Williams durant le tournoi du temps des Fêtes. Son jeu complet a fait du Montréalais une présence rassurante au centre du troisième trio de l’équipe.

J’ai joué mon rôle et j’ai aidé l’équipe à gagner. Je veux ramener tout ce qui a été positif avec les Remparts , lance celui qui a amassé un but et trois passes en sept matchs au Mondial.

En quête d'un autre championnat

L’espoir des Ducks d’Anaheim revient avec les Remparts alors que de nouveaux visages ont fait leur arrivée dans le vestiaire. Justin Robidas, ex-capitaine des Foreurs de Val-d’Or, complétera désormais le deuxième trio avec Gaucher et James Malatesta.

Justin Robidas (en noir) à l'entrainement avec les Remparts. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Au-delà du talent de Robidas, c’est son attitude qui plaît à Nathan Gaucher. C’est un leader naturel. Il parle par sa façon de faire. Il travaille super fort. Il est fatiguant en échec avant et c’est vraiment ça qu’on veut.

Car Nathan Gaucher sait que, sur papier, plusieurs équipes peuvent aspirer à remporter la Coupe du Président. Ses coéquipiers de l’équipe nationale Zach Dean (Gatineau), Joshua Roy et Tyson Hinds (Sherbrooke) tenteront aussi de mener leur équipe au championnat de la LHJMQ.

Je sais qu’il y a quelque chose de spécial dans notre vestiaire. Oui, il y a de bons joueurs à Sherbrooke et Gatineau, mais je pense que ça va être l’équipe qui a la meilleure culture, qui va jouer de la bonne façon, qui va gagner ce championnat-là , analyse Nathan Gaucher.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin