Une Anishinaabe nord-ontarienne veut transmettre son savoir-faire artisanal

En plus de vendre ses produits dans les marchés, elle offre maintenant des ateliers pour partager ses connaissances sur l’art du perlage, de la fabrication de jupes, de bijoux et de cuir de peau de poisson.

Cette résidente de la Première Nation Whitefish River marche ainsi dans les pas de sa mère, une artisane décédée subitement lorsque Cheyanne avait neuf ans.

Cheyanne Pitawanakwat est une artiste originaire de la Première Nation Whitefish River (Birch Island). Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

C’est comme ça que je me souviens de ma mère : assise à la table, en train de faire de l’artisanat , confie Mme Pitawanakwat. Elle est mon inspiration, et la source de ma créativité. Quand je fais du perlage, je la sens près de moi, spirituellement.

Elle veut, à son tour, transmettre ce cadeau à autrui.

« Nos aînés quittent pour le monde spirituel, et emportent leurs connaissances avec eux. Alors c’est très important de partager ce savoir-faire pour perpétuer nos traditions. » — Une citation de Cheyanne Pitawanakwat, artiste originaire de la Première Nation Whitefish River

La Première Nation Whitefish River (également connue sous le nom de Birch Island) est située aux portes de l'Île Manitoulin, dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

Des ateliers pour transmettre des connaissances ancestrales

Les ateliers offerts dans le cadre de sa nouvelle entreprise sont ouverts à tous, que les participants soient jeunes, âgés, homme, femme, autochtone ou allochtone , précise Cheyanne Pitawanakwat.

Elle ajoute qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre. Elle s'est elle-même initiée à l’artisanat autochtone il y a douze ans, grâce à l’enseignement de Chop Waindubence, un travailleur social autochtone à l’école secondaire d’Espanola.

Il m’a laissé utiliser ses perles, et j’ai commencé à faire des médaillons et des bijoux, en plus d’apprendre comment coudre et faire des jupes , raconte-t-elle.

La pandémie l’a ensuite poussée à s’inscrire dans des formations virtuelles sur la fabrication de cuir de peau de poisson et la transformation d’écorce de bouleau.

L'artisanat anishinaabe consiste à fabriquer des objets à l'aide de matériaux naturels, comme des peaux, de l'écorce et des coquillages. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

Elle a, depuis, fabriqué plusieurs objets comme des enveloppes pour couteau, des sacs à main, et des jeux pour enfants.

Des bienfaits pour l’environnement et pour l’esprit

La plus grande force de l’artisanat anishinaabe est la durabilité des matériaux utilisés, selon Cheyanne Pitawanakwat. J’ai récemment commencé à incorporer les poils de chevreuil dans mon art , offre-t-elle à titre d’exemple.

« On peut continuer d’honorer l’animal après l’avoir mangé, en utilisant leurs peaux dans notre quotidien. » — Une citation de Cheyanne Pitawanakwat, artiste originaire de la Première Nation Whitefish River

Le processus de transformation comporte plusieurs étapes et nécessite un savoir-faire, mais n’utilise pas de produits chimiques ou toxiques. Le cuir de peau de poisson, par exemple, est fait avec du thé.

Puisqu'elle a perdu sa mère à un jeune âge, Cheyanne Pitawanakwat s'est tournée vers l'internet pour apprendre les bases de l'artisanat autochtone. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

Un autre aspect important est l’utilisation de matériaux locaux. Dans ma communauté et ailleurs, on utilise beaucoup de matériaux fabriqués à l’étranger, alors qu’on a beaucoup de ressources sous-utilisées ici , constate-t-elle.

Outre les bienfaits pour l’environnement, l’artisanat anishinaabe comporte également des bienfaits pour l’esprit, affirme Mme Pitawanakwat.

« Il faut être calme et positif pour faire de l’artisanat. Si on est impatient ou de mauvaise humeur, ça transparaît dans le produit final. » — Une citation de Cheyanne Pitawanakwat, artiste originaire de la Première Nation Whitefish River

Le temps, l’effort et la précision requise pour faire du perlage rendent cette activité très valorisante, relate-t-elle. On ressent beaucoup de fierté lorsqu’on termine un objet.

Cheyanne Pitawanakwat veut transmettre la culture et les traditions anishinabees à ses propres enfants. Photo : Radio-Canada / AYA DUFOUR

L’artisanat autochtone est également très rassembleur, puisque c’est le genre d’activité qui peut être fait en groupe.

Cheyanne Pitawanakwat espère éventuellement ouvrir une boutique qui pourrait servir de lieu de rassemblement deux à trois fois par semaine pour ceux qui sont passionnés d’artisanat autochtone.