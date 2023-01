Le milieu d’affaires de Québec prévoit perdre 12,5 % de sa main-d’œuvre d’ici 10 ans

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) publie ce mardi les résultats d’un sondage Léger réalisé auprès de la communauté d’affaires de la capitale sur la pénurie de main-d'œuvre et les perspectives d’innovation.

Plus du trois quarts (77 %) des gens d’affaires sondés affirment que la pénurie de main-d'œuvre est un problème important au sein de leur entreprise.

En tenant compte de l’âge de leurs employés actuels et du vieillissement de la population, ils s’attendent à ce que 25 % d’entre eux partent à la retraite d'ici 10 ans. Les répondants prévoient être en mesure d'en remplacer seulement un sur deux.

Cela signifie que, au cours des dix prochaines années, la région prévoit perdre 12,5 % (50 % de 25 = 12,5 %, NDLR ) du total de sa main-d'œuvre qu’elle ne pourra remplacer , précise la firme Léger dans son rapport d'enquête.

Pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre qui, selon leurs projections, n’ira qu’en s’aggravant, une majorité de répondants (46 %) estiment que la meilleure mesure serait d’offrir des incitatifs financiers visant à augmenter la productivité (numérique, innovation, automatisation, etc.).

Méthodologie