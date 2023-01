Le Défi 28 jours sans alcool de retour pour une dixième année dans la région

Une fois de plus, les gens seront donc invités à prendre une pause ou à réduire leur consommation d’alcool durant le mois de février. Seuls ou en équipe, les participants pourront cesser totalement leur consommation durant 28 jours ou opter pour un défi moins contraignant en se privant d’alcool la semaine ou la fin de semaine.

On lance ça en janvier parce qu’on veut que les gens puissent se mobiliser, qu’ils aient le temps de former des équipes, se rassembler, passer le mot autour d’eux et se préparer , indique Anne-Marie Caron, responsable des communications pour le Défi 28 jours sans alcool.

« Pour certains, c’est un défi de taille de faire un mois sans alcool. C’est l’occasion pour eux, et pour tous les participants, de réaliser la place qu’occupe l’alcool dans leur vie. » — Une citation de Anne-Marie Caron

Anouk Meunier et Jean-Michel Anctil sont à nouveau les porte-parole du Défi 28 jours sans alcool. Photo : Gracieuseté

Prévention chez les jeunes

Depuis 10 ans, le Défi 28 jours sans alcool se veut à la fois une campagne de sensibilisation et une campagne de financement. Les participants doivent donner au moins 28 $ pour s’inscrire. Les sommes amassées servent à préparer et donner des ateliers de prévention aux dépendances à l’alcool, aux drogues et autres substances auprès des jeunes.

Elle-même originaire d’Amos, Anne-Marie Caron est fière de la contribution de la région, qui participe au Défi 28 jours sans alcool, elle qui s’implique dans l’organisation depuis 10 ans.

En Abitibi-Témiscamingue, l’année dernière, plus de 365 participants ont récolté un total de 16 900 $. Ça nous aide à rencontrer les jeunes. Ça nous aide aussi à continuer de bâtir ces ateliers de prévention avec les plus récentes données et recherches sur la prévention des dépendances. On rencontre les jeunes dans les écoles partout à travers la province grâce à ça , souligne Mme Caron.

Bien ancré en février

Et si ailleurs dans le monde, le mois sans alcool se déroule surtout en janvier (avec la campagne Dry January), le Défi 28 jours sans alcool est maintenant bien ancré en février au Québec grâce au travail de la Fondation Jean-Lapointe, selon Anne-Marie Caron.

Ça fait 10 ans que je m’implique dans le Défi, que ç'a toujours été un peu ma cause. C’est fou de réaliser que lors de la première année, on était 1500 à participer à travers le Québec, et que maintenant, on est 25 000. Il y a vraiment une transformation qui s’est opérée au cours des 10 dernières années dans la mouvance, dans l’engagement que les gens ont envers ce défi , raconte-t-elle.

Depuis 10 ans, 1,7 million de dollars ont été amassés dans le cadre du Défi 28 jours sans alcool et plus de 800 000 jeunes ont été rencontrés dans les écoles du Québec.