Félix-Auger Aliassime dans une docusérie Netflix sur les jeunes étoiles du tennis

La nouvelle docusérie en 10 épisodes du géant américain de la diffusion en continu raconte les moments forts de l'année 2022 de 10 jeunes athlètes qui s’illustrent sur les courts depuis un moment.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le public pourra les suivre à travers leurs joies et leurs peines dans les tournois du Grand Chelem, de l’Association of Tennis Professionals (ATP) et de la Women's Tennis Association (WTA) qui ont eu lieu l'an dernier.

En plus de Félix Auger-Aliassime et Nick Kyrgios, la série documentaire retrace les parcours de Paula Badosa, Matteo Berrettini, Taylor Fritz, Ons Jabeur, Casper Ruud, Aryna Sabalenka, Maria Sakkari et Ajla Tomljanović.

Elle comprend aussi des interventions d’anciens joueurs et joueuses emblématiques du monde du tennis comme Maria Sharapova, Andy Roddick et John McEnroe.

Break Point est réalisé par l’équipe derrière F1: Drive to Survive, une plongée dans les coulisses des courses de la F1. Les cinq premiers épisodes de la série seront disponibles le 13 janvier sur Netflix, alors que les cinq autres seront mis en ligne au mois de juin.