Sans service de cafétéria depuis 2020, les étudiants de l’UQAC devront être patients

Sans services de cafétéria depuis septembre 2020, les étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) devront faire preuve de patience avant que l’institution d’enseignement soit en mesure de trouver un fournisseur alimentaire. Un retour pourrait toutefois être possible cette année.

L’association étudiante, le MAGE-UQAC , qui administrait la cafétéria s’est retirée du service en mai dernier après la fermeture du service en septembre 2020, causée par la pandémie et les cours à distance.

Les étudiants, ainsi que les membres du personnel, doivent depuis ce temps se préparer des repas, ou encore se procurer des repas froids au comptoir L'Escale, un petit café géré par le MAGE-UQAC dans le Pavillon de l’Écomobilité. Celui-ci ne répond toutefois pas à tous les besoins.

Pas de repas chauds

Presque tous les midis, je venais manger ici, c'était assez abordable. C'est sûr que c'est un inconvénient pour moi de ne pas avoir de cafétéria , indique Vincent Maltais Bourgeois, un étudiant.

« On commence à huit heures puis on finit à 19 heures, ça fait qu'il faut tout le temps qu'on retourne à la maison, puis on se fait des lunchs. » — Une citation de Angella Fillion, étudiante.

De son côté, le MAGE-UQAC se dit d’accord avec ses membres. L’association étudiante croit souhaitable d'obtenir un service de repas chaud diversifié pour compléter l'offre du café L'Escale exploité par l'association.

Les étudiants doivent désormais se tourner vers l'Escale pour se procurer des repas. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

C'est un café-dépanneur, ce n'est pas un restaurant. Donc nécessairement, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir combler tous les besoins que pouvait combler une cafétéria. On est dans une situation où l'offre alimentaire n'est carrément pas suffisante , fait valoir Alexis Diard, coordonnateur de l’association étudiante.

Il précise toutefois que le MAGE-UQAC ne reprendra pas le service abandonné l'an dernier.

Retour possible cette année

Après plusieurs appels d'offres, l' UQAC n'est toujours pas en mesure d'annoncer officiellement une date de réouverture.

L'institution espère rétablir un service de cafétéria pour servir des plats chauds, possiblement d'ici la fin du mois de mai, et peut-être même à partir du mois de février.

Toutefois, le Pavillon principal et son centre social font l'objet d'un vaste chantier qui devrait durer encore un an et demi, ce qui ajoute un défi supplémentaire.

Ces travaux de plus de 25 millions de dollars qui se déroulent au Pavillon principal s'étendront au moins jusqu'en septembre 2024 et toucheront les secteurs de la cafétéria et du centre social.

On essaie de trouver des contractants qui sont capables de nous proposer des prix relativement bas avec une qualité somme toute intéressante parce qu'on sait qu'il n'y a pas que des étudiants qui viennent dans cette cafétéria , mentionne Marie-Karlynn Laflamme, directrice du Service des communications et des relations publiques à l' UQAC .

