Disparition de Serge Boutin : une accusation de meurtre prémédité s’ajoute au dossier

Une autre accusation s'ajoute au dossier de Lana Dubois et de Charles Lassonde en lien avec la disparition de Serge Boutin, à Val-des-Sources, en 2021. Ils font maintenant face à un chef de meurtre au premier degré, même si le corps de M. Boutin n'a pas été retrouvé.

Rappelons que Lana Dubois et Charles Lassonde faisaient déjà face à des accusations d'enlèvement, de complot et de voies de fait armées contre Serge Boutin. Ces dernières pèsent toujours contre eux.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Jean-Guillaume Blanchette, explique que cette nouvelle accusation de meurtre prémédité a été déposée à la suite de l’audition de la preuve lors de l’enquête préliminaire.

Plusieurs témoins sont venus témoigner. La théorie de la cause de la poursuite, même si le corps n’a pas été retrouvé à ce jour, indique que nous avons une perspective raisonnable de condamnation sur le chef de meurtre au premier degré , précise-t-il.

Ils [Lana Dubois et Charles Lassonde] étaient accusés chacun séparément, et par le dépôt de cet acte d’accusation là, on les a réunis pour qu’ils soient accusés conjointement dans le même dossier, donc pour la tenue d’un seul procès, plutôt que de faire deux procès séparés , ajoute-t-il.

La défense entend toutefois déposer une requête pour que les accusés aient chacun un procès, selon Me Blanchette. Cette requête devra être tranchée par le tribunal d’ici le procès , souligne-t-il.

Le procès est prévu dès le 13 novembre prochain et devrait durer cinq semaines.