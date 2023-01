La pénurie de médicaments perdure en Abitibi-Témiscamingue

Les médicaments contre la grippe, le rhume et la toux, ainsi que certains antibiotiques pour enfants, se font rares dans les pharmacies de l’Abitibi-Témiscamingue, mais la pénurie ne s’arrête pas là.

Depuis plusieurs mois, les pharmacies de la région doivent aussi trouver des solutions au manque de certains médicaments d’ordonnance. Une situation qui ne semble pas en voie de s’améliorer, selon Annie-Ève Rivard, pharmacienne-propriétaire à Rouyn-Noranda.

« Depuis l’automne, c’est difficile. On ne sait vraiment pas quand on va retrouver les tablettes pleines. » — Une citation de Annie-Ève Rivard, pharmacienne-propriétaire

Selon Mme Rivard, une hausse marquée de la demande a été observée au cours des derniers mois, en pleine saison des maladies respiratoires. Cependant, la situation serait aggravée par les achats de panique, alors que la clientèle s’inquiète des pénuries.

Les gens ont peur d’en manquer, il y a donc eu beaucoup de stockage. Ç’a certainement amplifié le problème. Par contre, il y a toujours une cause initiale, que ce soit en approvisionnement en matières premières ou au niveau de la fabrication , mentionne la pharmacienne.

Les pharmacies de la région font face à une pénurie de certains médicaments pour enfants depuis quelques temps. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Une problématique généralisée

Le constat est le même pour Christian Viens, pharmacien-propriétaire à Amos. Selon lui, le stockage expliquerait en partie la pénurie qui touche actuellement l’ensemble du pays.

« La pire chose à faire en ce moment, c’est de se faire des réserves qui vont au-delà de leurs besoins réels. Ça crée une pénurie artificielle. » — Une citation de Christian Viens, pharmacien-propriétaire

Toutefois, pour M. Viens, la situation s'améliore tranquillement, même si l’inventaire demeure limité.

Durant les Fêtes, on a été victimes d’un manque de médicaments pédiatriques pour traiter la fièvre et la douleur. C’est encore le cas, mais on en reçoit au compte-gouttes. Ça commence lentement à s’améliorer , affirme-t-il.

Pas de pénurie de solutions

Malgré la pénurie de médicaments, les pharmacies de la région ne manquent pas d’alternatives visant à offrir à leur clientèle les soins dont elle a besoin.

Que ce soit de trouver des médicaments qui vont faire un travail similaire, ou encore de se tourner vers des mesures non pharmacologiques, il y a toujours des solutions. Parfois, il y a des choses qu’on peut soulager sans médicaments. C’est sûr que ça nécessite toujours plus de temps, mais c’est toujours une possibilité , explique Annie-Ève Rivard.

En ce qui concerne les prescriptions, les pharmaciens sont habilités à offrir un médicament de substitution en cas de pénurie.