Victoria annonce de l’aide supplémentaire pour faciliter l’accréditation d'infirmières

Ces mesures sont une étape de plus qui s’ajoute aux annonces faites en avril et qui ont eu un impact positif afin d’attirer des infirmières formées à l’étranger en Colombie-Britannique , a expliqué le ministre de la Santé, Adrian Dix, en conférence de presse.

Les mesures présentées lundi au Collège Langara, à Vancouver, comprennent deux volets : de l’aide financière ainsi qu’un processus d’évaluation des diplômes plus efficace.

Les frais associés à l’accréditation et l’évaluation des diplômes coûtent actuellement plus de 3700 $. Ils seront désormais défrayés par la province.

Nous avions des bourses pour les travailleurs de la santé, mais ils devaient payer à l’avance et étaient remboursés plus tard , a souligné de son côté le premier ministre, David Eby.

Maintenant, ils recevront cet argent dès le départ. Ces frais ne les empêcheront pas d’obtenir leur accréditation en Colombie-Britannique , a-t-il précisé.

Un processus d'accréditation de 4 à 9 mois, promet le Collège

Le gouvernement annonce aussi une aide de 1,3 million de dollars pour simplifier le processus d’accréditation. Il veut faire en sorte que le temps d’évaluation d’un dossier, estimé à trois ans, un délai jugé inacceptable, soit plus court.

Nous voulons aider les postulants à obtenir leur accréditation pour le rôle approprié le plus vite possible, et ce, sans compromettre la sécurité publique , a expliqué la présidente-directrice générale (PDG) du Collège des infirmières et des sages-femmes de la Colombie-Britannique, Cynthia Johansen.

Avec ce processus accéléré, un travailleur de la santé formé à l’étranger devrait obtenir son accréditation dans un délai de 4 à 9 mois.

De l’aide pour un retour dans la profession

Les travailleurs de la santé formés à l’étranger ne sont pas les seuls que compte attirer la province.

Les infirmières qui veulent retourner pratiquer après une période d’absence n’auront plus à débourser les 300 $ nécessaires pour l’évaluation de leur dossier.

Elles seront aussi admissibles à une aide financière maximale de 4000 $ pour les dépenses qu’elles devront engendrer afin de passer les tests nécessaires à leur accréditation.

Ces infirmières auront aussi accès à une aide supplémentaire allant jusqu’à 10 000 $ pour toute formation supplémentaire nécessaire afin de pratiquer de nouveau.

Un accueil favorable

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Colombie-Britannique, Aman Grewal, s’est dite encouragée par ces initiatives, espérant qu’elles aideront un système de santé à court de personnel et tendu .

Environ 10 % des effectifs faisant partie de l’ordre des infirmières de la Colombie-Britannique ont été formés à l’étranger.

Selon Victoria, depuis le lancement de bourses en avril dernier, 5500 travailleurs de la santé ont exprimé leur intérêt à pratiquer en Colombie-Britannique. Environ 2000 d’entre eux ont entamé un processus d’accréditation au cours des derniers mois.