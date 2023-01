La Fédération des francophones de Saskatoon ouvre une bibliothèque dans ses locaux

Depuis lundi, il est possible d’emprunter des livres en français à partir de la nouvelle bibliothèque créée et gérée par la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS). L'établissement est situé au sein même des bureaux de la FFS, dans la Ville des Ponts.

La création de cette nouvelle bibliothèque arrive quelques semaines après l'annonce de la fermeture de la Bouquinerie Gravel, qui était la seule librairie francophone de la Saskatchewan.

Selon la coordonnatrice culturelle de la FFS , Lucille Sertin, cette nouvelle bibliothèque a été mise sur pied dans le but de rassembler la communauté francophone et de permettre aux Fransaskois de continuer à enrichir leur culture dans leur langue maternelle.

Lucille Sertin espère aussi que cette initiative va aider à transmettre l’amour du français à la nouvelle génération.

« Nous voulons le transmettre aux plus jeunes et leur faire découvrir la langue française en offrant des services d’apprentissage à travers certains livres. » — Une citation de Lucille Sertin, coordonnatrice culturelle de la Fédération des francophones de Saskatoon

La FFS compte faire appel à la générosité du public pour continuer à alimenter l'ensemble des livres et des services offerts à la bibliothèque.

Pour y arriver, nous avons l’intention de faire toute une campagne sur nos réseaux sociaux, notre site Internet et également par le bouche-à-oreille, en parlant dans les divers lieux francophones que nous avons à Saskatoon, affirme Lucille Sertin.

En plus de cette nouvelle bibliothèque, la FFS compte mettre sur pied plusieurs projets pour rassembler les membres de la communauté fransaskoise à Saskatoon.

Selon la coordinatrice de l’organisme, Marine Echternach, la FFS veut faire sentir davantage sa présence dans les classes de français, que ce soit au sein du Conseil des écoles fransaskoises ou dans les écoles d’immersion.

La salle communautaire de la FFS est aussi en rénovation, dans le but de la rendre plus vivante et accessible aux Fransaskois.

Avec les informations de Fatoumata Traore